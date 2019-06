Wie es den Störchen im Landkreis Dillingen geht

Plus Störche haben überall in der Region ihre Nester, darin ist aktuell meist Nachwuchs zu sehen. In einem ist ein Jungtier schlechtem Wetter zum Opfer gefallen.

Wer momentan viel auf Landstraßen im Landkreis Dillingen unterwegs ist, hat bestimmt schon den ein oder anderen großen weißen Vogel auf einem Feld gesehen.

Die Störche sind im Aufwind. Das war aber nicht immer so, denn erst vor etwa 20 Jahren begannen die Menschen in der Region, wieder etwas für die Ansiedlung der Störche zu tun – erst nachdem der letzte Storch verschwunden war. Durch zahlreiche Maßnahmen, zum Beispiel auch das Schützen der natürlichen Nahrungsbiotope, siedelten sich die Tiere wieder in der Region an, erklärt Georg Holzhell von der Kreisgruppe Dillingen des Landesbundes für Vogelschutz.

Viele Gemeinden im Kreis Dillingen haben ein eigenes Storchennest

Es sind zahlreiche besetzte Nester im Kreis zu verzeichnen, so auch in Lauingen, wo die Storchenbeauftragte Hildegard Zenetti drei Jungstörche ankündigen kann. Sie sind mittlerweile schon gut vier Wochen alt, wobei eines der Jungen sehr klein ist, so Zenetti.

Da es aber die kalten Tage überlebt hat, müsste es durchkommen. Ein Problem in Lauingen sei allerdings, dass immer wieder Fremdstörche das Nest angreifen, und so ein Altstorch permanent im Nest bleiben muss, um die schutzlosen Jungtiere zu verteidigen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist ein Storch weniger geschlüpft.

In Wertingen sind inzwischen vor gut einer Woche zwei Köpfchen aus dem Nest aufgetaucht. Mehr ist noch nicht zu erkennen, da es in Wertingen keine Kamera am Nest gibt und Ludwig Klinger die Tiere mit einem Fernglas beobachtet. Die Jungen werden auch schon gefüttert, und die anhaltende Nässe und Kälte hat ihnen zum Glück nichts angetan.

Die Nester lassen sich unterschiedlich gut beobachten

In Dillingen ist der Nachwuchs währenddessen nicht so zahlreich. „Wir vermuten, dass sich nur ein Storchenjunges im Nest befindet“, so Isolde Saur, die mit dem Fernglas einen perfekten Blick aus dem Finanzamt auf das Nest hat. Sie erinnert sich, wie vor Kurzem das Junge im Nest stand, während der Altstorch nur faul dalag. Das Ganze sah schon recht lustig aus, denn normalerweise ist es andersrum.

Auch in Zusamaltheim, auf dem Dach der Grundschule, hausiert seit den Osterferien ein Storchenpaar – das kam überraschend (Störche brüten auf Zusamaltheims Schule ). „Seit einer Woche brüten sie nun intensiv“, sagt Schulleiterin Katja Chromik. Denn seit ihrer Ankunft waren sie mit dem Bau des Nestes beschäftigt. Jetzt bleibt einer der Vögel konstant im Nest. Neuerdings beschäftigt sich auch eine Lehrerin mit den Störchen und dokumentiert und beobachtet das Verhalten der Tiere. Die Kinder schreiben Texte und malen Bilder zum Thema Störche, die Infotafel in der Aula wachse konstant, freut sich Chromik.

In Fristingen ist nun schon das sechste Jahr in Folge ein nistendes Storchenpaar zu sehen, das sich offensichtlich wohlfühlt und dieses Jahr mit vier Nachkommen glänzen kann. Die Jungtiere sind schon Anfang Mai geschlüpft, erzählt Elmar Schneider, der Inhaber des Gasthofes mit dem passenden Namen Storchennest. Vier Nachkommen seien auch dort viel und erfreulich, da zum Beispiel im fünften Jahr gar kein Junges durchgekommen sei und im zweiten Jahr nur eines. Einfluss auf das Brutverhalten und die Chance, dass alle Störche überleben, hat das Wetter – obwohl es dieses Jahr eher nass und kalt war.

In Wittislingen hat ein Storch das schlechte Wetter nicht überlebt

In Wittislingen wurde das wohl einem Jungstorch zum Verhängnis. Nach dem Dauerregen vergangene Woche schrieb Manfred Selzle, der die Facebook-Seite „Witti und Gisilo“ betreibt: „Was ich bei dem Sauwetter die letzten Tage befürchtet hab, ist nun leider eingetreten. Eines der drei Jungen hat das nasskalte Regenwetter nicht überlebt.“

Das Problem, erklärt Selzle am Telefon, sei nicht der Regen, sondern dass es in dieser Zeit richtig kalt war. „Den andern beiden geht es, soweit ich das beurteilen kann, sehr gut“ – Selzles Webcam am Nest stellt alle zehn Sekunden ein Foto ins Netz. Deshalb weiß er, dass es kurzzeitig sogar vier Küken waren. Wann das erste verschwunden ist, ist schwer zu sagen – denn die Störche haben sehr wolliges Nistmaterial genutzt, das die Sicht versperrt.

Was ich bei dem Sauwetter die letzten Tage befürchtet hab, ist nun leider eingetreten. Eines der 3 Jungen hat das... Gepostet von Witti & Gisilo am Donnerstag, 23. Mai 2019





Auf dem Höchstädter Schloss sind dieses Jahr drei neue Storchenbabys zu sehen. Der Kastellan Anton Wiedemann ergänzt: „Wir hoffen natürlich, dass alle dieses Jahr überleben!“ Und eventuell, wenn sie nach drei Jahren dann geschlechtsreif sind und eigene Familien gründen können, wieder zu ihrem Geburtsort zurückkommen.

Besonders reich an Störchen ist dieses Jahr Gundelfingen, mit insgesamt drei Nestern. Das erste befindet sich, wie schon die Jahre zuvor, auf dem Dach des Rathauses. Hier sind durch eine Kamera drei Junge lebhaft und wohlauf vorzufinden, bestätigt Walter Hieber, ebenfalls aus Gundelfingen. Vergangenes Jahr siedelte sich ein Storchenpaar in der Nähe des Torturms an, bei dem ehemaligen Binderhaus. Jedoch ist dort keine Kamera installiert, weswegen auch noch nichts über möglichen Nachwuchs bekannt ist. Neugierige können ja selbst die Augen offenhalten und Nester beobachten!

Im dritten Nest kam nach Fasching ein Paar angeflogen, wurde aber durch andere Störche gezwungen, wieder wegzufliegen und sich einen neuen Nistplatz zu suchen. „Wir sind sehr stolz auf unsere Störche“, sagt Hieber. „Sie sind einfach einmalige Vögel.“ Auch, dass sie die Nähe zum Menschen so suchen, mache sie zu einmaligen Geschöpfen. Und wer weiß, vielleicht bringt der Storch wirklich manchmal Babys vorbei – wenn auch nur eigene. (mit jako)

Lesen Sie dazu auch:

Die Störche in Gundelfingen haben eine neue Heimat

Der Storch auf der Bleiche in Gundelfingen