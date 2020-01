vor 55 Min.

Wie früher das Leben auf dem Land war

Die

Bei unserer ersten Verlosung im neuen Jahr können Leserinnen und Leser der Donau-Zeitung ein Buch des Autors Walter Langohr gewinnen. Der Titel des Buches lautet: „Mit dem Fahrrad zum Bauerndoktor – und mit dem Porsche auf Kirchweih“. Der 77-jährige Agrar-Ingenieur, der inzwischen in Marktheidenfeld bei Würzburg lebt, ist bei Dinkelsbühl aufgewachsen. In seinen Büchern „So schön war die Zeit“, „Hurra, wir haben einen Porsche!“ und im neuesten Werk „Mit dem Fahrrad zum Bauerndoktor“ beschreibt Langohr das Leben auf dem Land in den 40er-, 50er- und 60er-Jahren. Er dürfte damit besonders den Nerv der Leserinnen und Leser treffen, die diese Zeit selbst noch erlebt haben.

Insbesondere mit der Titelgeschichte, denn der kleine Walter ist einst mit seinem Vater August mit dem Rad von Dinkelsbühl zu Bruder Fridolin nach Reimlingen gefahren. Den Buben plagte ein chronisches Augenleiden, und die Heilkünste Fridolins waren weithin bekannt. Zahlreiche solcher Geschichten aus seinem Leben sind Inhalt des neuen Buches, von dem die Donau-Zeitung am nächsten Donnerstag, 16. Januar, in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr, an die ersten sechs Anrufer der Telefonnummer 09071/794921 jeweils ein Exemplar verlost. Datum vormerken, anrufen und gewinnen. (HOW) Foto: bv

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter donau-zeitung.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Themen folgen