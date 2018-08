16:31 Uhr

Wie ihre Liebe immer tiefer wurde

Robert und Irmgard Dörle halten seit 60 Jahren zusammen. Der christliche Glaube half ihnen, auch einen schweren Schicksalsschlag wegzustecken.

Von Berthold Veh

Der Zauber am Anfang dieser Liebe muss überwältigend gewesen sein. Es war der 1. April 1958, als Irmgard Dörle, die damals noch Säckl hieß, an der Augsburger Wertachbrücke die Straßenbahn wechseln musste. Der jungen Frau lief damals Robert Dörle über den Weg, der in dieselbe Richtung fuhr. Die beiden waren sich sympathisch, und der junge Mann begleitete das Mädchen bis zur Haustür. Vier Monate später haben Robert und Irmgard Dörle geheiratet. „Ich habe gleich gewusst, das ist die Richtige“, sagt der 83-Jährige. Und Irmgard Dörle bestätigt dies mit einem verschmitzten Lächeln. Am heutigen Mittwoch feiern die beiden Lauinger nun die Diamantene Hochzeit.

Seit 60 Jahren ein glückliches Paar

60 Jahre haben Robert und Irmgard Dörle zusammengehalten. „Und sie hat mir auch schon das Leben gerettet“, sagt der Diakon im Ruhestand. Vor vier Jahren hatte Robert Dörle einen Herzinfarkt erlitten, und seine Frau Irmgard reagierte in dieser kritischen Situation genau richtig. Den beiden Eheleuten ist in ihren Worten die Dankbarkeit dafür anzumerken, dass sie einander haben. „Unsere Liebe ist immer tiefer geworden“, sagt Irmgard Dörle. Das liege auch daran, dass man sich gegenseitig brauche. Aber auch daran, dass die beiden Lauinger ein christliches Leben führen. „Grundlage ist der Glaube an Jesus Christus, wir beten gemeinsam“, sagt Robert Dörle.

Ein schwerer Schicksalsschlag

1962 zog der einstige Handelsvertreter für Haarkosmetik mit seiner Frau nach Lauingen. Das Paar bekam sechs Kinder – fünf Mädchen und als Nesthäkchen einen Buben. Einen schweren Schicksalsschlag hatte die Familie 1977 zu verkraften, als Christine Dörle, die älteste Tochter, von einem Auto erfasst und getötet wurde. „Vergessen können wir das bis heute nicht, wir beten jeden Tag für sie, und haben jetzt einen Schatz im Himmel“, sagt Irmgard Dörle und ringt mit den Tränen. Sie hat die Familie im Inneren zusammengehalten, Robert Dörle war, wie er selbst sagt, für den „Außendienst“ zuständig.

Nach der Handelsvertreterzeit arbeitete der Lauinger 16 Jahre im Kernkraftwerk Gundremmingen – unter anderem im Besucherzentrum. Im Alter von 46 Jahren nahm Robert Dörles Leben eine entscheidende Wende, der Katholik begann ein Theologie-Fernstudium, um Diakon zu werden. Am 31. Dezember 1983 wurde er zum Diakon geweiht.

524 Babys hat Irmgard Dörle getauft

Tausende Wortgottesdienste hat Dörle seitdem gehalten, 524 Babys getauft, für mehr als 100 Verstorbene tröstende Nachrufe gehalten, etwa 25 Ehepaare getraut. Auch im Ruhestand absolviert der Diakon noch viele Krankenbesuche. Von Zweifeln an ihrer Partnerschaft blieben die Dörles verschont. „Die Frage nach einem anderen hat sich mir nicht gestellt“, sagt Irmgard Dörle. Robert Dörle hat beim Gespräch mit unserer Zeitung Fotos hergerichtet – von der Vermählung, der silbernen und goldenen Hochzeit. Für den Lauinger sind die 60 gemeinsamen Jahre, die am Mittwoch im Kreise der Großfamilie natürlich mit einem Gottesdienst gefeiert werden, „ein Zeichen der Treue, Liebe und Zuneigung“.

Die beiden beten nicht nur gemeinsam und gehen miteinander in die Kirche, sie pflegen auch einen achtsamen Umgang miteinander. Da kommt es immer wieder vor, dass Irmgard Dörle zu ihrem Mann sagt. „Pass auf, dass dir nichts passiert, ich brauche dich.“

