vor 45 Min.

Wie kann man einen Computer via Internet progammieren?

Schüler der Lauinger Berufsschule arbeiten mit internationalen Partnern zusammen

Seit September 2016 arbeitet die Staatliche Berufsschule Lauingen im Rahmen einer strategischen Bildungspartnerschaft mit den Partnern Politehnica University of Bucharest und Wyliodrin (Rumänien), University of Pannonia (Ungarn), Technical University of Kosice (Slowakei) für Lehr-/Lernmaterialien im Bereich ‚Internet of Things’ zusammen. Das ist eine Technologie mit der smarte Geräte über das Internet kommunizieren. „Durch die Beteiligung an diesem Förderprogramm der Europäischen Union kann die Berufsschule Lauingen ihre internationale Präsenz deutlich stärken“, erklärt Schulleiter Gottfried Göppel in einer Pressemitteilung.

Die Schule entwickelte gemeinsam mit den Partnern eine virtuelle Applikation, die es ermöglicht, einen Minicomputer, wie beispielsweise ein Raspberry Pi und einen Arduino, über das Internet zu programmieren. Dabei wurde die Programmieroberfläche der App so gestaltet, dass sich komplexe Programmierschritte einfach umsetzen lassen. Dadurch bietet die Oberfläche Schülern mit unterschiedlichen Wissensständen die Möglichkeit, gemäß ihrem Leistungsstand die Programmieraufgaben erfüllen zu können. Somit finden Anfänger bis hin zu Schülern mit Vorkenntnissen Zugang zur Programmierwelt.

Kürzlich wurden die Ergebnisse der Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen mit der Klasse EIT11A an der Lauinger Berufsschule getestet. Die beiden Schüler Simao Gomes Viana, Auszubildender von Toowoxx Systemtechnik, und Noah Anleitner der Firma SoCom Informationssysteme übersetzten die App aus rein persönlicher Motivation in ihrer Freizeit ins Deutsche. „Die Leistungsbereitschaft und das Ausbildungsniveau der deutschen Schüler ist sehr beeindruckend, da kann man die Stärken des dualen Ausbildungssystems deutlich erkennen“, sagten die rumänischen Dozenten Ovidiu Stoica und Alexandru Vochescu, die das Projekt vor Ort in Lauingen unterstützen.

„Zukünftig kann auf Basis dieser Zusammenarbeit ein Berufspraktikum sowohl mit Schülern als auch Lehrkräften in den jeweiligen Partnerstaaten organisiert werden“, erklärt der kommissarische Fachbetreuer für nationale und internationale Bildungsprojekte Daniel Weber. Somit werden die internationalen Netzwerke der Berufsschule Lauingen weiter ausgebaut. (pm)

