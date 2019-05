Wie lange fahren Sie bis zum nächsten Krankenhaus?

Plus Wie lange sind Menschen aus dem Kreis Dillingen unterwegs, bis das nächste Krankenhaus erreicht ist? Eine Statistik verrät es. Wo es Lücken gibt, sind "Helfer vor Ort".

Wie lange dauert die reine Fahrtzeit von Ihrem Wohnort zum nächsten Krankenhaus? Das steht im neuen Krankenhaus-Atlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Demnach erreichen 85,73 Menschen der städtischen Bevölkerung in Bayern binnen 15 Minuten das nächste Krankenhaus mit einer Binnenversorgung. In ländlichen Regionen sind es 72,50 Prozent.

Im Landkreis Dillingen sind allerdings viele Stellen auch 20 bis 25 Minuten von einem der nächsten Krankenhäuser entfernt. Entsprechend lang ist der Rettungsdienst zum Teil unterwegs. Um Einsatzzeiten zu verkürzen, gibt es die „Helfer vor Ort“, etwa seit rund 17 Jahren im Bachtal. Dort wird das Team geleitet von Melanie Siegner. Sieben Helfer von 21 bis 50 Jahren gehören zum Team. Im Schnitt leisten die Ehrenamtlichen 120 Einsätze im Jahr. „Vergangenes Jahr waren es mehr, insgesamt 138“, sagt Daniel Stutzmüller. Der 21-Jährige ist der Bereitschaftsleiter vom Roten Kreuz in Bachhagel.

In fünf Minuten sind die Helfer vor Ort vor Ort

In einen Dienstplan kann sich jeder vom Team eintragen, Lücken versuchen Melanie Siegner und Stutzmüller selbst zu stopfen. Wer Bereitschaft hat, bei dem steht das Dienstauto der „Helfer vor Ort“ schon vor der Haustür, damit er bei einem Alarm schneller vor Ort ist. Ursprünglich war das Team für den Einsatz im Bachtal gedacht, inzwischen war es schon in Wittislingen, Haunsheim oder Bächingen an der Brenz im Einsatz. In diesen Fällen war der Rettungsdienst bereits anderweitig unterwegs „und wir waren das nächst greifbare Einsatzmittel“, erklärt Stutzmüller. „Wir haben eine Anfahrtszeit von fünf bis sechs Minuten“, ergänzt er. „Inklusive Anziehen“, ergänzt Melanie Siegner. Die 40-Jährige arbeitet als Pflegedienstleiterin.

Seit über 15 Jahren gibt es die „Helfer vor Ort“ im Bachtal. Links Melanie Siegner, Leiterin der Helfer vor Ort, rechts der Leiter der BRK-Bereitschaft in Bachhagel, Daniel Stutzmüller. Bild: Siegner

Die Helfer vor Ort werden gleichzeitig mit dem Rettungsdienst per Melder alarmiert und sind oft als Erste am Unfallort. „Wir sind in der Regel die Ersten, die kommen, und die Letzten, die gehen“, sagt Siegner. Die Helfer vor Ort transportieren Patienten nicht, sondern betreuen sie, bis etwa der Notarzt, der Rettungsdienst oder der Hubschrauber vor Ort ist.

Häufig kennen die Ehrenamtlichen die Menschen, die sie besuchen. Dennoch bleibe man professionell, das helfe in solchen Einsätzen am meisten. In besonders heftigen Fällen, etwa nach einer erfolglosen Reanimation, bleibt Melanie Siegner gern länger bei den Angehörigen. Das helfe ihr selbst auch, um das Gesehene zu verarbeiten. Zudem trifft sich das Bachhagler Team oft und spricht miteinander über das Erlebte. „Wer nicht redet, der verkraftet das nicht“, sagt die 40-Jährige.

Weitere Helfer sind willkommen

Weitere Helfer werden ständig gesucht. Wer motiviert und bereit ist, etwas Freizeit zu investieren, sowie die Sanitätsausbildung zu machen, ist willkommen, betont Stutzmüller. Er selbst ist Konstruktionsmechaniker und kam über seine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zum BRK. Die Sanitätsausbildung dauert über drei Monate lang jedes zweite Wochenende, ein Fachdienstlehrgang dazu noch zwei Wochenenden und ein Betreuungslehrgang ebenfalls zwei Wochenenden. Zum Team der Helfer vor Ort gehören eine Hausfrau, ein Lagerist, zwei Bürokaufleute, „halt querbeet“, sagt Siegner und lacht. Man merkt, dass den beiden Helfen viel bedeutet. „Und wir kennen die meisten Leute im Bachtal ja auch, da kommt viel zurück.“

Seit diesem Jahr gibt es auch ein „Helfer-vor-Ort“-Team in der gesamten Region seitens des Kreisverbandes vom Roten Kreuz. Sind die Fahrzeuge des Rettungsdienstes bereits im Einsatz, rücken sie aus, etwa nach Gundelfingen oder Wittislingen.

Im Internet kann die Suche gefiltert werden

Auf der interaktiven Karte im Internet können die Nutzer jetzt nicht nur nach Krankenhäusern mit Basisversorgung und allgemeinen Fachabteilungen suchen, sondern auch nach speziellen medizinischen Leistungen filtern.

Die Erreichbarkeiten werden in Minuten angegeben und richten sich nach der Fahrzeit bei ungestörter Verkehrslage. Grundlage der Berechnung ist laut Pressemitteilung der Straßendatenbestand des offenen Gemeinschaftsprojekts Openstreetmap.

Basis der Informationen für den Krankenhaus-Atlas sind Ergebnisse der Daten von Krankenhäusern, die im Rahmen einer Statistik vor drei Jahren Leistungen abgerechnet haben. Diese wurden um Recherchen der statistischen Ämter angereichert. Den Krankenhausatlas findet man im Internet unter: https://krankenhausatlas.statistikportal.de/

Was tun die „Helfer vor Ort“?