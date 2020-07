vor 27 Min.

Wie lange ist die Ortsdurchfahrt zwischen Holzheim und Weisingen gesperrt?

Die Bauarbeiten schreiten voran und liegen voll im Zeitplan, heißt es. Wann welche Verkehrsteilnehmer die neue Strecke in Holzheim wie nutzen können.

Der Ausbau der Ortsverbindungsstraße Holzheim–Weisingen liegt im Zeitplan. Davon überzeugten sich Landtagsabgeordneter Georg Winter, Bürgermeister Simon Peter, Andreas Reiser und Teresa Konrad vom Staatlichen Bauamt Krumbach bei einem Ortstermin. Derzeit wird der südliche Gehweg mit dem Straßenoberbau der Staatsstraße 2028 hergestellt und erneuert, Versorgungsleitungen werden verlegt.

Ein neuer Gehweg für die Römerstraße Holzheim

Bisher wurde nordseitig der Römerstraße ein neuer Gehweg angelegt, die bestehende Staatsstraße bis zur Straßenmitte erneuert und ausgebaut, einschließlich Anpassung der Straßenentwässerung an die neuen Verhältnisse. Die gesamte Länge der Baumaßnahme erstreckt sich von der Ortsdurchfahrt Holzheim bis zum Ärztehaus in Weisingen. Das Projekt wird vom Freistaat Bayern gefördert: In den Straßenbau fließen 550000 Euro an staatlichen Mitteln, mit weiteren 110000 Euro werden die Gehwege bezuschusst.

Edeka-Markt und Marienapotheke erreichen

Voraussichtlich ab Mitte August schließt der Ausbau des nord- und südseitigen Gehwegs im Bereich des Edeka-Marktes und der Marienapotheke samt Ausbau der Staatsstraße an. Gleichzeitig wird in diesem Bereich eine Querungshilfe errichtet. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende September geplant. (pm)

