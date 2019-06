vor 1 Min.

Wie lassen sich die Brüder von Legehennen retten?

Sie leben, weil sie Weibchen sind – ihre Brüder, die männlichen Küken, werden in der Zucht direkt nach der Geburt getötet, weil es wirtschaftlich keinen Nutzen hat, sie aufzuziehen. Ein Gericht hat jetzt geurteilt, dass das zumindest übergangsweise so bleibt.

Männliche Küken dürfen vorerst weiterhin direkt nach der Geburt getötet werden. Diese Praxis stört auch Christa Käsbohrer aus Fultenbach, die 2500 Legehennen hält.

Von Jakob Stadler

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Donnerstag ein Urteil gefällt, das auch Auswirkungen auf den Landkreis Dillingen hat. Es ging um die Frage, ob männliche Küken in der Legehennenzucht direkt nach der Geburt getötet werden dürfen. Das Gericht urteilte, dass das übergangsweise erlaubt bleibt, bis Alternativen zur Verfügung stehen.

Auch im Landkreis gibt es Legehennenbetriebe. Auf dem Hof von Christa Käsbohrer in Fultenbach etwa leben 2500 dieser Hühner. „Wir kaufen die jungen Hennen zu“, erklärt sie. Bei ihr werden also keine Küken umgebracht. Doch ihr ist bewusst, dass das bei der Zucht geschieht. „Ich bin auch dagegen, dass man die einfach tötet“, sagt sie. Es fehlten schlicht die Alternativen.

Eugen Bayer, Kreisvorsitzender des Bayerischen Bayernverbands, sagt, ein klassischer Brutbetrieb sei ihm im Landkreis nicht bekannt. „Das sind hochprofessionelle Betriebe, die auch eine gewisse Größe haben“, erklärt er.

In solchen Brut-Fabriken werden also tausende Hühnereier ausgebrütet. Die Legehennen werden an Landwirte verkauft. Die Männchen sind, so hart das klingt, nutzlos. Daher werden die männlichen Küken, die nun einmal keine Eier legen, direkt nach der Geburt getötet. Rund 45 Millionen „Eintagsküken“ gibt es jährlich in Deutschland – und wird es nach dem Urteil auch weiterhin geben.

Küken von Masthennen unterscheiden sich stark von denen von Legehennen

In kleineren Legehennen-Betrieben sei es kaum möglich, die Nachwuchs-Hennen selbst zu brüten, erklärt Bayer. Früher, als kleine Höfe zum Beispiel 20 Hennen hatten, war das noch etwas anderes. Das erzählt auch Käßbohrer. Als die Familie noch ganz wenige Legehennen hatte, hat sie die Tiere nicht zugekauft, sondern selbst aufgezogen. Und zwar auch die Männchen. Die ließen sich zwar nicht verkaufen, aber die Familie aß sie dann eben selbst.

„Der Verbraucher will die Gockel nicht“, erklärt Käsbohrer. Denn Legehennen unterscheiden sich stark von den Tieren, die als Brathähnchen auf dem Teller landen. „Die Gockel sind nicht wie bei den Masthähnchen. Die brauchen viel länger, bis sie ausgewachsen sind. Und dann sind sie nicht so zart. Die sind einfach nicht so, wie sich der Verbraucher ein Hähnchen vorstellt“, sagt die Fultenbacherin.

Immerhin werden die Küken so getötet, dass sie nicht leiden müssen, sagt Käsbohrer. Und sie werden zu Tierfutter verarbeitet, was man schließlich auch brauche. Gut findet sie das trotzdem nicht.

In diesem Zusammenhang ist oft vom „Kükenschreddern“ die Rede. Wie Eugen Bayer erklärt, werden die meisten Eintagsküken nicht geschreddert, sondern mit CO2 erstickt. „Es gibt beides, beides ist erlaubt“, sagt er. Die Vögel müssen laut Gesetz möglichst schmerzlos getötet werden, was auch bei einem martialisch anmutenden Schredder der Fall ist. Das Ergebnis der Tötungsarten ist jedoch das gleiche.

Alternativen gelten noch nicht als praxistauglich

„Wenn es eine Methode gibt, wo das nicht sein muss, wäre das allen lieber“, sagt Bayer. Doch, so erklärt es das Verwaltungsgericht in seinem Urteil, diese Alternative gibt es noch nicht. Zumindest sei sie noch nicht praxistauglich. Denn es gibt durchaus verschiedene innovative Ansätze, wie das Kükensterben künftig verhindert werden soll – eine perfekte Lösung fehlt jedoch.

So etwa die sogenannten Bruderhahn-Initiative, das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass die männlichen Küken ebenfalls aufgezogen werden. Letztendlich werden auch diese Hähne geschlachtet und zu Tierfutter verarbeitet. Dabei entstehen zudem recht hohe Kosten, weil ja die Aufzucht von Henne und Hahn bezahlt werden muss. „Und der Verbraucher will ja auch nicht, dass es teurer wird“, sagt Käßbohrer. Bayer erklärt, dass die Kostensteigerung bei etwa vier bis fünf Cent pro Ei liege. Der Konsument muss also die Mehrkosten übernehmen – und davon ist laut Bayer nicht auszugehen: „Nachhaltig und dauerhaft sind da vielleicht zehn Prozent der Bevölkerung zu bereit.“ In Deutschland werde im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig Geld für Grundnahrungsmittel ausgegeben. Die Bereitschaft, mehr zu bezahlen, um den Tierschutz zu unterstützen, steige nur langsam.

So könnte das Kükentöten aufhören

Einen Schritt weiter geht die Idee des „Zweinutzungshuhn“ – eine Züchtung, die Kompromisse macht. Die Hennen legen weniger und kleinere Eier als Legehennen, die Hähne setzen weniger Fleisch an als Masthühnchen. Das Problem bleibt das gleiche: Die Kosten pro Ei steigen, die für das Hühnchenfleisch ebenso. Wieder ist die Frage, ob sich das wirtschaftlich tragen kann. Und wieder erklärt Bayer, dass hier am Ende der Verbraucher gefragt ist.

Dann gibt es noch einen technischen Ansatz, auf den auch das Bundeslandwirtschaftsministerium setzt. Es wird an Verfahren geforscht, mit dem bereits bei einem angebrüteten Ei ermittelt werden soll, ob daraus ein Männchen oder Weibchen schlüpft. Entweder werden die Eier mit speziellem Licht durchleuchtet oder das Geschlecht mit einem Harntest ermittelt. Tierschützer fordern, dass das vor dem siebten Bruttag geschehen soll, da die Tiere mutmaßlich erst danach ihr Schmerzempfinden entwickeln. Bis das Küken schlüpft, dauert es normalerweise rund drei Wochen.

Wenn schon so früh das Geschlecht erkannt werden kann, müsste man die Küken nicht ausbrüten und könnte die Eier als Tierfutter verwenden. Allerdings ist die Technik noch nicht genau, effizient und kostengünstig genug.

Bis das der Fall ist, sterben die Brüder der Legehennen weiterhin direkt nach ihrer Geburt. Christa Käsbohrer sagt: „Ich hoffe, es ergibt sich etwas bei der Technik.“

