vor 50 Min.

Wie man gewaltfrei kommuniziert

Jetzt für Vortrag in Dillingen anmelden

Was spricht dagegen, sich auch unter dem Jahr immer wieder mal eine positive Veränderung vorzunehmen? Wie wäre es da vielleicht mit dem Ansatz der „Gewaltfreien Kommunikation“ (kurz GFK)? Bei der GFK handelt es sich um ein von dem Psychologen Marshall B. Rosenberg entwickeltes Konzept, das auf der Annahme beruht, dass oft zwischenmenschliche Konflikte entstehen, weil Bedürfnisse falsch kommuniziert werden. Im Umkehrschluss heißt dies, dass ein gutes, wertschätzendes Miteinander durch Anwendung der Regeln der GFK befördert werden kann. Diese Methode kann man sich sowohl im privaten als auch beruflichen Bereich – also in jedem sozialen Kontakt zunutze machen, steht es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Janet Wolke, Mitarbeiterin beim Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) bietet einen Vortrag an, um die Grundlagen des Konzeptes zu vermitteln und damit Möglichkeiten zur Vermeidung oder Lösung von Konflikten aufzuzeigen. Dieser findet am Mittwoch, 12. Februar, um 17.30 Uhr im Konferenzraum des Caritasverbandes, Regens-Wagner-Str. 2 in Dillingen, statt. Eine Anmeldung zum kostenlosen Vortrag ist nicht notwendig. (pm)

beantwortet der Dienst unter Telefon 09071/70579-23.