vor 24 Min.

Wie melde ich mein Kind fürs Gymnasium an?

Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen informiert zum Übertritt für das neue Schuljahr

Das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen weist ausdrücklich darauf hin, dass Eltern und Kinder sich bezüglich des eventuell versäumten Lernstoffes in der Grundschule keine Sorgen machen müssen. In der 5. Jahrgangsstufe wird der Stoff der Grundschule wiederholt. In Englisch werden keine Inhalte vorausgesetzt. Alle Eltern, die ihr Kind für die 5. Jahrgangsstufe am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium anmelden wollen, bittet die Schule aufgrund der besonderen Situation folgende Punkte zu beachten: Die Eltern können alle Anmeldeformalitäten bereits zu Hause online erledigen. Sie finden alle Informationen und Unterlagen auf der Homepage der Schule: www.sailer-gymnasium.de. Die online ausgefüllten Unterlagen bringt ein Elternteil bitte ausgedruckt zur persönlichen Anmeldung in die Schule mit, dafür buchen die Eltern einen individuellen Termin. Wenn sie keinen persönlichen Termin wahrnehmen wollen, können alle Formalitäten telefonisch, postalisch und per Email erledigt werden. Der Zeitraum für die Neuanmeldung zur Aufnahme in Jahrgangsstufe 5 der Gymnasien für das Schuljahr 2020/21 umfasst Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, (8 bis 17 Uhr) und Freitag, 22. Mai, (8 bis 13 Uhr); In der darauffolgenden Woche findet vom 26. Mai bis 28. Mai der Probeunterricht statt. Schüler, die am Probeunterricht teilnehmen müssen, erhalten bei der Anmeldung entsprechende Informationen. Der Eingang für die Anmeldung am Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums befindet sich in der Ziegelstraße 8. (pm)

beantwortet die Schulleitung unter Telefon 09071/ 7904 0 oder Email: sekretariat@sailer-gymnasium.de

