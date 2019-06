vor 52 Min.

Wie sehr interessiert die Frauen-WM den Landkreis Dillingen?

Die Deutschen Fußballfrauen kämpfen bei der WM um das Weiterkommen. Doch das Interesse im Landkreis hält sich bisher mehr als im Rahmen.

Von Horst von Weitershausen

Svenja Huth, Alexandra Popp oder Dzsenifer Marosán. Drei der bekanntesten Spielerinnen im WM-Aufgebot der deutschen Frauennationalmannschaft, doch ein Trikot mit ihrem Namenszug gibt es trotz laufender Fußball-WM der Frauen in Frankreich in der Region nicht. Trikots der Männernationalmannschaft von der letztjährigen WM in Russland liegen noch schwer in den Regalen der Sportgeschäfte im Landkreis, wohl weil die Männer im Gegensatz zu den Frauen bereits in der Vorrunde ausgeschieden sind.

Keine Nachfrage nach Frauentrikots im Landkreis Dillingen

„Es besteht einfach keine Nachfrage nach Frauentrikots“, sagt Werner Kraus vom gleichnamigen Sportfachgeschäft in Dillingen, was auf Nachfrage bei Sport Seeßle in Gundelfingen bestätigt wird. Auch gibt es die üblichen Fanartikel im Landkreis nicht zu kaufen, und in Schwarz-Rot-Gold geschmückte Fahrzeuge sind auch nicht im Landkreis unterwegs.

Und wie steht es mit dem Angebot von Public Viewing? Offiziell angeboten werden die Übertragungen mit Beteiligung der deutschen Frauenmannschaft nicht, doch wenn möglicherweise größere Nachfrage bereits beim Achtelfinalspiel gegen Nigeria bestehe, werden die einschlägigen Bars und Cafés wohl nicht Nein sagen. Auf alle Fälle sollten sich größere Gruppen anmelden, so der Tenor von den Betreibern, wie beispielsweise Kathi Freiberg von der Sportsbar Guglhupf in Dillingen.

Fast sechs Millionen Fernsehzuschauer

Doch so richtig gepackt von der Frauen-Fußball-WM sind selbst die Spielerinnen der Frauenfußballmannschaften im Landkreis Dillingen noch nicht (hier finden Sie den Artikel dazu).

In den Medien wird jedenfalls die deutsche Frauenmannschaft nicht vergessen. Und ganz den Männern laufen die Frauen auch nicht hinterher. Das Spiel der Frauenmannschaft gegen Südafrika am Montag verfolgten 5,98 Millionen Zuschauer in der ARD. Das erste EM-Gruppenspiel der U21-Männernationalmannschaft gegen Dänemark sahen am gleichen Tag zur besten Sendezeit nur 4,92 Millionen Zuschauer. Am Samstag, 17.30 Uhr, spielen die deutschen Frauen im Achtelfinale gegen Nigeria. Wir drücken ihnen die Daumen.

