13.07.2019

Wie sieht dein Sommertag aus?

Malwettbewerb für Kinder läuft noch bis 17. Juli

Ein großer Erfolg war die Aktion „Sonne(n) mit Verstand“, die der Fachbereich Gesundheit am Landratsamt Dillingen als Gesundheitsregion plus im Freibad in Dillingen, im Wertinger Freibad und am Wünschsee bei Peterswörth durchgeführt hat.

Im Mittelpunkt der Aktionstage stand die Kindergesundheit. Zum Sommer passend haben die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Gesundheit zum Thema „wirksamer Sonnenschutz“ beraten. Zahlreiche Kinder und Eltern haben am Informationsstand ihr Wissen zum Thema Sonnenschutz getestet und anschließend am Glücksrad tolle Preise gewonnen. Zudem gab es laut Pressemitteilung Infomaterial, und Fragen zum Thema Kindergesundheit wurden beantwortet.

Der diesjährige Malwettbewerb zum Thema „Wie stellst du dir den perfekten Sommertag vor?“ läuft noch bis zum 17. Juli. Mitmachen können alle zwischen sechs und 14 Jahren. Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Landratsamts www.landkreis-dillingen.de unter „Aktuelles & Kurzinfos“ zur Verfügung.

Zu gewinnen gibt es eine Theatervorführung von Eukitea für die ganze Klasse oder einen von 15 weiteren Preisen. (pm)

Themen Folgen