vor 53 Min.

Wie soll die Schretzheimer Krippe heißen?

Der Dillinger Stadtrat beschäftigt sich am Montag mit seinen Kitas

Das Thema Kinderbetreuung ist am kommenden Montag, 18. März, ein Schwerpunktthema in der Sitzung des Dillinger Stadtrats. Sie beginnt um 18 Uhr im Sparkassensaal.

Zunächst geht es um einen Beschluss zur Erweiterung der Kindertagesstätte in Donaualtheim. Das zweite Thema ist die Erweiterung der Kinderkrippe in Schretzheim. Die Stadt Dillingen steckt in beide Projekte etwa eine Million Euro. Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich bereits einstimmig dafür ausgesprochen. Gesucht wird auch ein Name für die Schretzheimer Krippe, die im September eröffnet wurde und nun erweitert werden soll. Zudem geht es um die Baugenehmigung für den Neubau der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule. Die Stadt muss hier das gemeindliche Einvernehmen erteilen. (bv)

