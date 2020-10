vor 34 Min.

Wie steht es um die Kirchen der Lauinger Ortsteile?

Plus Während in Frauenriedhausen die Sanierungsarbeiten an der Kirche schon laufen, geht's in Faimingen bald los. In Veitriedhausen drängt die Zeit - doch die Finanzierung ist noch unklar.

Von Horst von Weitershausen

Vollkommen eingerüstet präsentiert sich seit über einem halben Jahr die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen. „Nach jahrelangen Vorplanungen mit umfangreichen Voruntersuchungen wurde im Februar/März des laufenden Jahres mit der statischen Ertüchtigung des Dachstuhls der Filialkirche begonnen“, berichtet Lauingens Stadtpfarrer Raffaele De Blasi. Darüber hinaus erhalten auch noch der Kirchturm sowie der Innenraum der Kirche einen Neuanstrich. Das Gebäude stamme im Kern noch aus dem 13. Jahrhundert, berichtet De Blasi.

Es handele sich dabei um einen einfachen romanischen Bau, der immer wieder von Zerstörungen heimgesucht worden sei. Die Deckenfresken seien im Jahr 1768 von Johann Anwander gemalt worden, und Johann Michael Hoiß habe die Stuckverzierungen geschaffen. Damit sei eine Barockisierung vorgenommen worden, die weitgehend noch das heutige Aussehen des Gotteshauses präge.

Im Oktober soll die Frauenriedhauser Kirche eröffnet werden

Der barocke Hochaltar stammt laut Stadtpfarrer De Blasi aus der Zeit um 1680 und wurde 1957 aus einer Kirche in der Nähe von Nürnberg erworben. Und obwohl in den 1990er-Jahren die Ausstattung des sakralen Raumes mit einem eigenen Volksaltar erfolgte und der Innenraum der Kirche renoviert wurde, habe ein Neuanstrich auch dort wieder erfolgen müssen, sagt Kirchenpfleger Richard Schuster.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich De Blasi zufolge auf rund 500.000 bis 550.000 Euro. Der Großteil der Kosten werde von der bischöflichen Finanzkammer übernommen, mit viereinhalb Prozent der Summe, also rund 25.000 Euro, beteilige sich die Stadt Lauingen, so Pfarrer De Blasi.

Nächstes Sanierungsprojekt ist die Filialkirche St. Blasius in Faimingen

Des Weiteren gebe es Zuschüsse von der Bayerischen Landesstiftung, dem Denkmalamt, dem Bezirk Schwaben sowie dem Landkreis Dillingen. Aber auch die Mitglieder der Pfarrgemeinde, angeführt vom Kirchenpfleger, stecken viel Eigenleistung in die Sanierung des Gebäudes. Und die Arbeiten sollen bald ein Ende finden: Für 25. Oktober ist die Wiedereröffnung der Frauenriedhauser Kirche geplant.

Doch Mariä Himmelfahrt ist nicht die einzige Kirche in den Lauinger Ortsteilen, die saniert werden muss: In Faimingen etwa steht die Vorplanung für die Sanierung der Fassade und des Dachs sowie die Innenrenovierung der Kirche St. Blasius schon seit einigen Jahren. Die Ausschreibung für die Arbeiten sei bereits auf den Weg gebracht, erklärt De Blasi. Losgehen soll es mit den Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2021. Die Finanzierung der rund 330.000 Euro stehe, wobei auch hier die bischöfliche Finanzkammer den Großteil der Summe aufbringe.

In Veitriedhausen sollte bald mit der Sanierung der Kirche begonnen werden

Für die Filialkirche St. Vitus in Veitriedhausen stehe ebenfalls eine Sanierung an, informiert Pfarrer De Blasi. Hier sei besonders die Statik des Daches und der Decken sanierungsbedürftig, da bei der letzten Dachsanierung ein zu schwacher tragender Balken eingezogen wurde. Die Kirche sei dadurch nicht einsturzgefährdet, so der Pfarrer, doch sollte mit der Sanierung so bald wie möglich begonnen werden. Außerdem stehen diverse Putzarbeiten am Turm und Kirchenschiff an, was einen Vollanstrich zur Folge habe.

Auch für die Filialkirche St. Vitus in Veitriedhausen steht eine Sanierung an.

„Die Ausschreibung für die Arbeiten wird noch in diesem Jahr rausgehen“, sagt De Blasi. Vielleicht könne dann auch in Veitriedhausen schon im nächsten Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Allerdings stehe für dieses Projekt die Zusage für die Finanzierung der rund 540.000 Euro von der bischöflichen Finanzkammer noch aus, was jedoch nur noch eine Formsache sei.

In dem Zusammenhang betont Pfarrer De Blasi noch, dass solche Renovierungen für drei Dörfer mit jeweils rund 200 Katholiken finanziell nicht zu stemmen seien. „Deshalb sollte auch einmal beachtet werden, dass ein Großteil der Kirchensteuer über die bischöfliche Finanzkammer in solche Projekte zurückfließt“, so der Stadtpfarrer.

