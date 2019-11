Wie verwurzelt sind Jugendliche in der Heimat?

Plus Der Gundelfinger Jugendrat geht in die zweite Periode. Der ehemalige Vorsitzende, Johannes Lohner (18), und der neue, Felix Klaiber (13), über Identifikation mit der Heimatstadt.

Kürzlich ist das neue Buswartehäuschen an der Lauinger Straße eingeweiht worden – ein Wunsch des Jugendrates. Wie sehr freut es Sie, dass dieses Projekt Wirklichkeit wurde?

Johannes Lohner: Darüber bin ich sehr glücklich. Es geht zum einen um das Bushäuschen, das nun Kindern, Jugendlichen und allen Gundelfingern zur Verfügung steht. Zum anderen ist es ein tolles Zeichen, dass man über die Wünsche von Jugendlichen nicht nur spricht, sondern Projekte auch konkret in die Tat umsetzt.

Schon zwei Tage nach der Eröffnung war das Häuschen beschmiert.

Felix Klaiber: Das kann man zwar wieder reinigen, trotzdem hat das natürlich gestört.

Heuer kam es in Gundelfingen zu vielen Fällen von Vandalismus. Dahinter stecken meist Jugendliche. Ist das ein Thema unter jungen Menschen?

Lohner: Auf jeden Fall. Das macht weniger traurig als viel mehr sehr sauer. Wenn man durch Gundelfingen zieht, sieht man in der ganzen Stadt diese „423“-Schriftzüge, in Anlehnung an die Postleitzahl. Sie stammen von einer Gang, von der manche sagen, sie zu kennen. Aber man weiß nicht genau, wer dahintersteckt. Das sind Jugendliche, die nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen. In meinen Augen sind das Volldeppen. Wir können nur hoffen, dass diese Gruppe schnell von der Polizei gefasst wird.

Besonders ärgerlich war sicher der Brand des Piratenschiffes, den offenbar ein 13-Jähriger verursacht hat.

Lohner: Das macht besonders sauer. Das Schiff wurde nicht gekauft und hingestellt, sondern hier haben Ehrenamtliche ihre Zeit und ihr Engagement hineingesteckt. Das war ein Projekt mit Herzblut. Und Jugendliche machen es einfach kaputt, weil es ihnen Spaß macht. So etwas kann man nicht akzeptieren und nur verurteilen.

Zum Jugendrat: In diesem Jahr startete das Gremium in seine zweite Amtszeit. Wie sah die Übergabe zwischen Ihnen beiden aus?

Klaiber: Bei unserer ersten Sitzung haben unsere Vorgänger erzählt, was sie erreichen wollten, worüber man gesprochen hat und was sie uns empfehlen können.

Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, mitzumachen?

Klaiber: Es hat mich einfach mal interessiert. Und ich möchte es unterstützen, dass Jugendliche ihre Meinung sagen dürfen.

Die Suche nach neuen Mitgliedern gestaltete sich diesmal schwieriger. Wie sehr musste man um die fünf Jugendlichen, die es geworden sind, werben?

Lohner: Wir haben unter anderem Werbung auf der Jungbürgerversammlung und in den sozialen Medien gemacht. Aber konkret an Jugendliche ranzukommen und großes Interesse zu wecken, war sehr schwer. Dies ist, das muss ich zugeben, dem Jugendrat unter meiner Leitung nicht gelungen.

Als Sie in diesem Sommer Bilanz im Stadtrat gezogen haben, deuteten Sie an, dass Jugendliche zum Teil nicht mehr in ihrer Heimatstadt verwurzelt sind. Wie meinten Sie das?

Lohner: Das sehen wir an den Vandalismusfällen. Manchen Jugendlichen ist es fast egal, wie sie wohnen und wie es in der Stadt aussieht, in der sie wohnen. Aber das ist ein allgemeines Problem, nicht nur unter jungen Menschen. Es wird viel hinterfragt und gemotzt. Aber diejenigen, die nicht nur schimpfen, sondern auch etwas verändern wollen, sind selten. Ich denke, dass sich deshalb auch immer weniger Jugendliche finden, die sich engagieren.

Sie stellten auch zur Debatte, ob es den Jugendrat überhaupt noch braucht. Finden Sie es rückblickend richtig, dass man das Projekt fortführt?

Lohner: Ja, ich denke, das ist wichtig. Man hat am Bushaltehäuschen gesehen, dass der Jugendrat etwas bewegen kann. Außerdem steht Bürgermeisterin Miriam Gruß, der Stadtrat und die gesamte Verwaltung hinter dem Jugendrat. Wenn das nicht so wäre, dann bräuchten wir keinen. Es ist schade, dass sich aktuell nur fünf Jugendliche engagieren. Ich hoffe, dass es ein erstes und letztes Tief ist, dass der Jugendrat über ein oder zwei Jahre hat.

Was möchte der neue Jugendrat ganz konkret angehen?

Klaiber: Ein Punkt ist die Erneuerung der Spielplätze. Außerdem möchten wir einen neuen Jugendtreff auf den Weg bringen, vielleicht am Sägplatz. Dort könnte man eventuell auch das Jugendcafé unterbringen, das derzeit einen neuen Standort sucht. Wir haben an eine Lösung mit Containern gedacht, vielleicht mit einer Fassade, die mit Graffiti besprüht wird. Was mit Graffiti bereits verschönert ist, wird nicht weiter verdreckt. Das ist eine Idee des neuen Jugendrates, und wir hoffen, dass wir sie umsetzen können.

Herr Lohner, Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, so ein Projekt zu stemmen. Wie frustrierend sind die Tücken der Bürokratie?

Lohner: Mit der Bürokratie muss man klarkommen, das muss man lernen. Das dauert auch eine ganze Zeit, je nachdem, welches Thema man angeht. Das muss man akzeptieren und dann bestmöglich ausnutzen.

