Wie war die Jugend, damals im Dritten Reich?

In Lauingen stellt Wolfgang Finkbeiner sein Buch „Betrogene und missbrauchte Jugend zur Zeit des Dritten Reiches“ vor. Warum er es als Verpflichtung ansah, die Geschichte aufzuschreiben

Von Hans Gusbeth

Lauingen, 16. Juli 2019, 19.32 Uhr. Der 91-jährige Wolfgang Finkbeiner erzählt im Rathaus über seine Jugend im Dritten Reich. Der gebürtige Ulmer spricht auch darüber, wie wichtig heute die Freundschaft mit ehemaligen „Erzfeinden“ wie Frankreich sei, wie wertvoll ein geeintes Europa ist und wie gefährlich der wieder aufkommende Nationalismus. In diesem Moment wird in Straßburg erstmals eine Deutsche zur Präsidentin der Europäischen Union gewählt. Finkbeiners Zeitreise wird zu einem flammenden Bekenntnis für ein geeintes Europa ohne Nationalismen.

Rückblende: Ulm 1933. Hitler kommt an die Macht. Wolfgang Finkbeiner ist fünf Jahre alt. Zwölf Jahre später, 1945, liegen das „1000-jährige Reich“ und halb Europa in Trümmern, mindestens 50 Millionen Menschen sind tot. Finkbeiner ist 17 und kommt in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die Jugend ist „von einer skrupellosen politischen Führung betrogen und missbraucht“ worden.

Der Ulmer Wolfgang Finkbeiner (91) stellte im Lauinger Rathaus sein Buch „Betrogene und missbrauchte Jugend zur Zeit des Dritten Reiches“ vor. Links DGB-Kreisvorsitzende Antonie Schiefnetter, die ihn eingeladen hatte. Bild: Hans Gusbeth

Der 91-Jährige wird nicht müde diesen Satz immer und immer wieder zu wiederholen. Mit detaillierten, lokalisierbaren, persönlichen Fakten belegt der Zeitzeuge, wie ein verbrecherisches Regime in seinem nationalistischen Wahn sich gerade der Jugend bemächtigte. Vier Jahre sammelte er alles, was er über Jungvolk, Jungmädel, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel im Großraum Ulm finden kann, er befragt Zeitzeugen. Und befragt nicht zuletzt sich selbst.

Die Jugend sollte auf den Krieg vorbereitet werden

So entsteht „spät, fast schon zu spät“ sein Buch „Betrogene und missbrauchte Jugend zur Zeit des Dritten Reiches“, in dem er seine Zeit im Jungvolk und der Hitlerjugend aufarbeitet. Es ist das Wiedererstarken des Rechtsradikalismus in Deutschland und anderswo, das Wolfgang Finkbeiner noch im hohen Alter dazu bewegt hat, dagegen anzuschreiben. Er sieht es als seine Verpflichtung an gegen die „Traumtänzer, die auf der rechten Seite der Gesellschaft ihr Unwesen treiben“, schriftstellerisch vorzugehen. Dabei geht es ihm vor allem um die Jugend, die „heute zu wenig weiß, wie es wirklich war“.

Wie es wirklich war, wird ins Finkbeiners zweistündigem Vortrag deutlich, zu dem ihm Bürgermeisterin Katja Müller und DGB-Kreisvorsitzende Antonie Schiefnetter im Rathaus-Festsaal begrüßt hatten. Den Nazis sei es nur darum gegangen, die „Jugend auf den Krieg vorzubereiten“. Wie das geschah, schildert er lebhaft und eindrucksvoll, nennt Namen, Straßen, Örtlichkeiten in Ulm und Neu-Ulm. Er beschreibt die Indoktrination in den Schulen und erinnert an Lehrer, die „Hurra“ schrien und andere, die aus der Ablehnung gegen das Regime keinen Hehl machten.

Rassentheorie wurde den Jugendlichen eingebläut

Er berichtet über Sportwettkämpfe und Zeltlager mit Befehl und Gehorsam, perfidem nationalsozialistischen Drill und Kriegsverherrlichung, Tagen der Wehrertüchtigung, Vorformen soldatischer Grundausbildung. Und er berichtet „wie uns Rassentheorie und völkische Parolen eingebläut wurden“. Er schildert, wie nach der Reichspogromnacht jüdische Geschäfte in der Ulmer Hirschstraße geplündert wurden und wie eine Bibel aus der Synagoge einem kleinen Buben quasi als Fußball diente. Und er versucht das Grauen der Apokalypse zu beschreiben, das Grauen des Krieges, in dem er als von den Nazis präpariertes Kanonenfutter, Flakhelfer genannt, verschüttet wurde.

Finkbeiner erzählt das alles in Lauingen, wo er nach dem Krieg die Lehrerbildungsanstalt besuchte, im Rathaus am Marktplatz, der damals Adolf-Hitler-Platz hieß. Damals habe man weder im Elternhaus noch in den Schulen gelernt, kritisch zu hinterfragen, sei so leicht auf Propaganda hereingefallen und zur Beute der Rattenfänger geworden. Lichtblicke, wie die Ulmer Studenten Sophie und Hans Scholl, habe es gegeben. Sie hätten mit ihrem Leben für ihren Widerstand bezahlt. „Die Nazis haben die schlimmste Katastrophe der Weltgeschichte angerichtet“, sagt er. Wie man eine solche Ideologie heute wieder feiern könne „kann ich absolut nicht verstehen“.

Daher freut es ihn umso mehr, wenn er von Schulen und insbesondere von Schülern selbst eingeladen wird. Damit steht er ganz in der Tradition des Shoah-Überlebenden Max Mannheimer, der vor drei Jahren starb: „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber, dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“

Betrogene und missbrauchte Jugend zur Zeit des Dritten Reiches, Wiedemann Verlag Münsingen, 350 Seiten, 30 Euro.

