09:54 Uhr

Wieder hat ein Unbekannter die Radmuttern gelockert

Es ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Die Polizei Dillingen sucht dringend Zeugen. Wer ist der Unbekannte?

Bereits in der Nacht von 20. auf 21. Mai hat ein bisher unbekannter Täter die Radmuttern der linken Vorderradfelge eines schwarzen Opel Meriva, der in der Taxisstraße in Ziertheim geparkt war, gelockert.

In der Taxisstraße in Ziertheim

Nachdem die Autobesitzer die Muttern wieder nachzogen, machte sich der Unbekannte in der Nacht vom 22. auf 23. Mai wiederum am Opel zu schaffen und lockerte erneut die Muttern am selben Rad, so die Polizei. Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

