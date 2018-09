vor 58 Min.

Wieder melden sich Betrüger am Telefon

Im Landkreis gab es mehrere Vorfälle. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich in diesem Fall verhalten soll.

In der Region haben erneut Betrüger versucht, durch Anrufe an Daten und Geld zu gelangen. Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr versuchten laut Polizei zweimal angebliche Mitarbeiter einer Computerfirma in Lauingen die Anschlussinhaber zu überzeugen, ihre Computer einzuschalten und anschließend kostenpflichtige Leistungen vorzunehmen. In beiden Fällen scheiterten jedoch die Anrufer, da beide Anschlussinhaber einen Betrugsversuch witterten und die Gespräche beendeten.

Syrgenstein: Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus

In drei weiteren Fällen versuchte am gleichen Tag gegen 20 Uhr ein Betrüger, sich unter dem Vorwand, er wäre ein Polizeibeamter aus Nattheim, Informationen von Anwohnern aus Syrgenstein zu ergaunern. Hierbei erklärte er nach Angaben der Polizei, dass zwei junge Männer kontrolliert wurden, bei denen ein Notizbuch mit dem Namen der Anwohner aufgefunden wurde. In diesem Zusammenhang fragte der falsche Polizeibeamte nach Wertgegenständen. Auch hier reagierten die Anschlussinhaber laut Polizei souverän und erkannten den Betrugsversuch. Die Gespräche wurden von allen Angerufenen sofort beendet.

Die Polizei Dillingen rät hierzu erneut, niemals persönliche Daten an Dritte weiterzugeben. Seriöse Firmen und Behörden würden niemals telefonisch nach Bankdaten, Kontonummern, Geheimzahlen oder Vermögenswerten nachfragen. Auch der Zugriff auf persönliche Daten sollte keinen außenstehenden Personen ermöglicht werden. Passwörter, PIN-Codes und Zugriffskennwörter sollten an einem sicheren Ort verwahrt und auch auf Nachfrage nicht preisgegeben werden. Am Telefon sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und einfach das Gespräch beenden. (pol)

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

