16:40 Uhr

Wieder sterben zwei Menschen mit Corona im Landkreis Dillingen

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Dillingen steigt weiter. Das Landratsamt meldet am Montagnachmittag zwei neue Fälle.

Wieder sind im Landkreis Dillingen zwei Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Eine über 80-Jährige wurde während einer stationären Behandlung in der Kreisklinik St. Elisabeth positiv auf das Coronavirus getestet und daraufhin zur weiteren Behandlung der Covid-19-Infektion am 6. Januar ins Krankenhaus Wertingen verlegt. Dort verstarb sie am 10. Januar nach einem schweren Verlauf der Erkrankung.

Corona im Landkreis Dillingen: Bewohner von Pro Seniore Bissingen sterben

Eine weitere Bewohnerin der Einrichtung Pro Seniore Bissingen, die bereits am 21. Dezember positiv getestet wurde, musste am 5. Januar wegen einer zunehmenden Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes in die Donau-Ries-Kliniken zur stationären Behandlung verlegt werden. Dort verstarb die bald 90-Jährige am 9. Januar.

