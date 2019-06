Wildschweine ziehen durch Höchstädter Innenstadt

Bei einem Brand in Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen) ist am Mittwochmorgen Totalschaden entstanden.

Brand in Bächingen: Sachschaden deutlich niedriger als vermutet

Ein Brand in Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen) sorgte am Mittwochmorgen für dichte Rauchwolken. Der Schaden ist bei weitem nicht so hoch wie befürchtet.