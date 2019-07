12:25 Uhr

Wildunfall bei Wittislingen: Wagen überschlägt sich

Ein junger Mann war gegen 22 Uhr zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen unterwegs. Dann kam ein Tier.

Ein 18-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend um 21.40 Uhr auf der Kreisstraße DLG 7 zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zum Beutenstetterhof querte ein größeres Wildtier die Straße.

Bei seinem Ausweichmanöver geriet der Wagen des 18-Jährigen ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Der Fiat stürzte laut Polizei eine leicht abschüssige Böschung hinab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der leichtverletzte 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. An seinem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren Frauenriedhausen, Haunsheim und Lauingen sowie die Kreisbrandinspektion waren für die Maßnahmen mit insgesamt 27 Mann vor Ort. (pol)

Lesen Sie dazu auch weitere Berichte aus dem Polizeireport:

Kieslaster stoßen bei Lauingen zusammen

Holzpolter bei Lutzingen fängt Feuer

Themen Folgen