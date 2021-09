Waldumbau in Wittislingen: Mit Kugeln für den Klimaschutz

Plus Der Wittislinger Gemeindewald steht beispielhaft für einen Wald, der für die Herausforderungen des Klimawandels nicht gewappnet ist. Das hat auch wirtschaftliche Folgen. Müssen deshalb jetzt haufenweise Rehe sterben?

Eigentlich sollte der Wald hier dicht bewachsen sein, man sollte keine 50 Meter weit sehen können, hunderte kleine Tannen in verschiedensten Größen sollten hier unter der Alttanne im Wittislinger Gemeindewald wachsen. Stattdessen ist keiner der Sprösslinge größer als 20 Zentimeter, der Blick reicht hunderte Meter weit. Das ist ein massives ökologisches wie ökonomisches Problem, das die Gemeinde angehen will. Doch die angestrebte Lösung stößt auf Widerstand.