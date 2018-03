vor 40 Min.

Windhund von Zug erfasst und getötet

Sechs Vierbeiner waren in Höchstädt aus dem Haus gelaufen. Die Halterin hatte vergessen, das Haus zuzusperren.

Entlaufene Windhunde haben die Polizei und mehrere Helfer am Freitag in Höchstädt in Atem gehalten. Kurz nach 15 Uhr waren bei der Dillinger Inspektion zahlreiche Anrufe über mehrere entlaufene Windhunde zwischen Steinheim und Höchstädt eingegangen. Die Eigentümerin der Hunde hatte vergessen, ihre Haustüre zu schließen. Deshalb nahmen die im Haus der Höchstädterin befindlichen Hunde Reißaus und rannten davon. Obwohl die Tiere auch auf der Straße unterwegs waren, kam es zu keinem Verkehrsunfall. An der Suche nach den Hunden beteiligten sich neben der Eigentümerin etliche Autofahrer, Mitarbeiter des Tierheims in Höchstädt sowie die Polizei. Insgesamt waren sechs Hunde ausgebüxt. Der vorletzte Hund wurde kurz nach 19 Uhr eingefangen. Momentan fehlt noch ein Vierbeiner.

Für einen Hund kam die Aktion allerdings zu später. Er wurde gegen 17 Uhr von einem Zug erfasst und getötet. Nachdem mehrere Menschen wenig später neben den Gleisen waren, musste der Zugverkehr nach Angaben der Polizei vorsorglich kurzzeitig gesperrt werden bis gesichert war, das keine Personen an oder auf den Gleisen waren. (pol)