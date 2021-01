vor 55 Min.

Wintereinbruch: mehrere Unfälle im Landkreis Dillingen

Am Feiertag haben sich nach Angaben der Polizei im Kreis Dillingen ereignet. In Höchstädt schleuderte ein Auto gegen einen Wagen - dabei wurde ein junger Mann zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt.

Nachdem es am Mittwoch im Kreis Dillingen zu einem Wintereinbruch mit Schneefällen und damit verbundenen glatten Straßen kam, ereigneten sich zahlreiche Unfälle, bei denen es überwiegend zu Sachschäden kam. In Gundelfingen rutschte am um 10.50 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer auf der B 16 von der Fahrbahn gegen eine Verkehrsinsel. Aufgrund der Wucht wurde diese laut Polizei aus der Verankerung gerissen . Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Unfall in Dillingen: Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus

In Dillingen kam um 17.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Georg-Hogen-Ring infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sein Wagen gegen einen entgegenkommenden Wagen, in dem ein 18-Jähriger saß. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Aufräumarbeiten und Verkehrslenkung waren außerdem 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dillingen vor Ort. Die beiden Fahrer wurden vorsichtshalber zur Untersuchung ins örtliche Krankenhaus gebracht.

In Höchstädt kommt ein Fahranfänger ins Schleudern

Um 16.40 Uhr geriet am Bruckwörthweg in Höchstädt ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Fahrzeug rutschte fast 20 Meter über die Straße, bis es letztlich gegen ein geparktes Auto prallte - dessen Fahrer, ein 19-Jähriger, stand direkt daneben und wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er erlitt Verletzungen an den Beinen und der Hand. Der 19-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass am Fahrzeug des Unfallverursachers neben zwei Winterreifen auch zwei Sommerreifen einseitig montiert waren.

In Wertingen kollidiert ein Auto mit dem Bordstein

Zu einem weiteren Unfall kam es um 20 Uhr auf der Staatsstraße 2028 zwischen Gundremmingen und Aislingen. Dort schleuderte ein 50-Jähriger mit seinem Wagen in eine Leitplanke. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Am Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht wollte ein 60-Jähriger mit seinem Wagen vom Gelände einer Tankstelle an der Augsburger Straße in Wertingen auf die Fahrbahn abbiegen. Dabei geriet sein Auto laut Polizei ins Rutschen. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Bordstein. Dabei wurde die Achse beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (pol)

