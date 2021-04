vor 1 Min.

Wird für die neue Touristen-Attraktion in Höchstädt Natur zerstört?

Plus Für den Herzogin-Anna-Rundweg in Höchstädt werden ein Steg in den Auwald gebaut und eine Hängebrücke errichtet. Wie Bürgermeister Maneth auf Kritik an dem Projekt reagiert.

Von Berthold Veh

Viele sind angetan, einige wundern sich, und manch anderer schüttelt voll Unverständnis den Kopf: Im Auwald bei der Staustufe in Höchstädt wird in diesen Tagen eifrig gebaut. Bereits im vergangenen Jahr sahen dort Spaziergänger auf dem Premiumwanderweg Donauwald hinter einer Absperrung einen Holzsteg, der im Zickzackkurs in Richtung Stadt läuft.

