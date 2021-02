vor 18 Min.

Wird in Gundelfingen der Wasserzähler bald per Funksignal abgelesen?

Die per Funk auslesbaren Wasserzähler sollen bald in Gundelfingen eingesetzt werden.

Plus In Gundelfingen sollen die Haushalte Ultraschallwasserzähler bekommen. Welche Vorteile das für Stadt und Verbraucher hat und was das für den Datenschutz bedeutet.

Von Tanja Ferrari

In immer mehr Bereichen spielt die Digitalisierung eine Rolle. Bauamtsleiter Harald Pröbstle erklärte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses, dass sie auch bei der Wasserversorgung viele Vorteile mit sich bringen könne. Die mechanischen Wasserzähler in den Haushalten der Gärtnerstadt, so der Wunsch der beiden Wassermeister, sollen durch eine moderne elektronische und fernauslesbare Technik ersetzt werden.

Zählerstände können in Gundelfingen bald einfach abgerufen werden

Bei den Stadträten fand dieser Vorschlag Zustimmung. Pröbstle betonte, dass sich die Anschaffung vor allem aus wirtschaftlichen Gründen lohne. Durch die Ultraschalltechnik ließe sich der Wasserverbrauch noch genauer bestimmen.

Außerdem, so der Bauamtsleiter, sei die Auslesung der Zählerstände einfacher möglich. Per verschlüsseltem Funksignal könnten die Mitarbeiter des Bauhofes die Werte von der Straße aus abrufen. „Dadurch entfallen feste Termine zum Ablesen und wir können Zeit einsparen und dennoch stichtagsbezogen abrechnen“, sagte er.

Datenschutz: Alle Daten der Haushalte werden verschlüsselt

Dies entspreche auch den datenschutzrechtlichen Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern. „Die Version, die wir verwenden möchten, steht für hohe Datensicherheit“, sagte er weiter. Über sogenannte „Session Keys“ würden die Daten jedes Haushalts eigens verschlüsselt, sodass keinerlei Rückschlüsse auf das persönliche Nutzverhalten gemacht werden könne. „Es werden lediglich Zählernummer, der Zählerstand sowie eventuelle Fehlermeldungen übermittelt“, betonte er. Wer dem kritisch gegenüberstehe, könne über eine schriftliche Mitteilung diese Funktion jedoch auch abstellen lassen und den Zählerstand konventionell ablesen oder übertragen.

Die neue Art der Erfassung und Weiterverarbeitung sei grundsätzlich aber weniger fehleranfällig. „Selbst kleinste Wassermengen, wie bei einem tropfenden Wasserhahn, können durch das Ultraschall-Messprinzip erfasst werden“, erklärte er. Das bekämen die Haushalte dann auch als Alarmmeldung sofort auf dem Display angezeigt. Ein weiterer Vorteil: Frost- und Wasserschäden könnten die neuen Zähler vermeiden, da sie bei Temperaturen unter drei Grad Celsius ebenfalls einen Alarm auslösten.

Die neuen Geräte sparen der Stadt rund 400.000 Euro

Wie vorgegangen werde, wenn ein Bürger die Werte anzweifle, fragte Roswitha Stöpfel (Grüne) den Bauamtsleiter. Die Zähler, erläuterte Pröbstle, müssten nicht mehr aufwendig ausgebaut und zum Hersteller geschickt werden. Auch vor Ort könnten Mitarbeiter Informationen mittels Auslesegerät überprüfen.

Für die Anschaffung, erklärte er weiter, spreche auch die Lebensdauer. Statt wie bisher alle sechs Jahre, müssten die Geräte nur alle zwölf Jahre ausgewechselt werden. Die Eichgültigkeit der Zähler werde mittels eines Stichprobenverfahrens überprüft. Bis zu 400.000 Euro, so seine Prognose, ließen sich durch den Tausch der rund 2700 Wasserzähler in den kommenden zwölf Jahren einsparen. Da die Stadt nicht alle Geräte auf einmal tauschen kann, soll dies in einem Zeitraum von sechs Jahren stattfinden.

