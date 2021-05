100.000 Euro für Bürgerprojekte in Wittislingen, Mödingen und Ziertheim

Wittislingen, Mödingen und Ziertheim dürfen sich über Fördermittel für viele kleine Projekte freuen. In die Auswahl geschafft haben es neue Spielgeräte, eine Naturkneippanlage und eine besondere Aktion der Feuerwehr.

Der Andrang auf das Regionalbudget der ILE Egautal war groß, 18 Projektanträge aus Mödingen, Ziertheim und Wittislingen waren eingereicht worden. Das Entscheidungsgremium gab nun für 14 Projekte „grünes Licht“.

Die Freude über die Resonanz war bei den Entscheidungsträgern laut Pressemitteilung groß. „Das Regionalbudget ist und wird in diesem Jahr ein echter Erfolg. Die Zahl und Qualität der Anträge haben uns alle positiv überrascht. Es freut mich sehr, dass so viele davon umgesetzt werden können“, so Wittislingens Bürgermeister Thomas Reicherzer.

Insgesamt standen 100.000 Euro zur Verfügung, um Kleinprojekte zu fördern. 99.765 Euro der Fördersumme gehen nun tatsächlich an die Träger der Kleinprojekte. Eine Punktlandung, die, wie Ziertheims Bürgermeister Thomas Baumann ergänzt, allen drei Gemeinden zugutekommt. „Fünf Anträge aus Wittislingen, vier aus Ziertheim und fünf aus Mödingen können verwirklicht werden. Schön, dass sich die Projekte so gleichmäßig verteilen.“

Wie über die zu fördernden Projekte entschieden wurde

Die Sitzung des neunköpfigen Gremiums, das sich aus den Bürgermeistern und je einem Vereinsvorsitzenden und einer Privatperson aus den drei Gemeinden zusammensetzt, war intensiv vorbereitet worden. Gemeinsam mit Melanie Reisch vom Amt für Ländliche Entwicklung, der Betreuerin des ILE-Zusammenschlusses Egautal, waren alle Anträge geprüft worden. Außerdem wurde gemeinsam ein Vorschlag zur Bepunktung der Projekte erarbeitet, um dem Gremium die Arbeit zu erleichtern. „Die vielfältigen Kleinprojekte und Ideen aus der Bürgerschaft tragen zur Steigerung der Lebensqualität und einer zukunftsgerichteten Entwicklung der ILE-Region bei“, so die ILE-Betreuerin laut Pressemitteilung.

Jedes eingereichte Projekt wurde vom Gremium mit Punkten bewertet. Die vier entscheidenden Kriterien waren die Zielerreichung des ILEK, der Beitrag des Projekts zur Daseinsvorsorge und zur Innenentwicklung sowie Bürgerbeteiligung. Zehn Punkte konnten maximal erreicht werden.

Vier der insgesamt 18 vorgeschlagenen Projekte werden nicht realisiert. Wie Bürgermeister Thomas Reicherzer auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, handelt es sich dabei um eine Nistkastenaktion im Wittislinger Wald als Maßnahme gegen den Eichenprozessionsspinner, eine Pool- und Bocciabahn in Schabringen, ein wieder aufzurichtendes Friedhofskreuz in Dattenhausen und eine Fußgängerbrücke über einen Bach. Diese Projekte haben nicht die nötige Punktzahl in den oben genannten Kategorien erreicht. „Es ist natürlich schade, wenn so ein Projekt dann nicht gefördert werden kann“, so Reicherzer. Er möchte die Antragsteller aber ermutigen, es im kommenden Jahr noch einmal zu versuchen, wenn es das Regionalbudget dann wieder gibt.

Neun der Projekte im Regionalbudget stammen von Vereinen und Bürgern

Einen Schwerpunkt stellen in diesem Jahr Investitionen in Spielplätze und Spielgeräte dar. Gleich sechs Projekte dazu gibt es, je zwei in den drei Gemeinden. Neue Spielgeräte im Gesamtwert von 87.000 Euro können mit 55.000 Euro aus dem Regionalbudget bezuschusst werden. Darüber hinaus zeigt sich eine attraktive Mischung der eingereichten Projekte: vom Bau eines Kinderfeuerwehrfahrzeuges in Wittislingen über die Errichtung eines Buswartehäuschens in Mödingen bis hin zu Zelten für Veranstaltungen in Ziertheim.

Besonders erfreulich, so Mödingens Bürgermeister Walter Joas, sei die Vielfalt der Antragsteller. „Nur fünf Projekte werden von den Gemeinden umgesetzt, neun von unseren Vereinen. Wir sind stolz auf so viel bürgerschaftliches Engagement. Genau dafür ist das Regionalbudget da“, so Joas. Zudem sei bei den Projekten der Gemeinden eine aktive Bürgermitwirkung vorgesehen. Bis Ende September ist nun Zeit für die Umsetzung. „Nach und nach werden die Ideen Realität, wir freuen uns schon sehr auf die Ergebnisse“, so Thomas Reicherzer abschließend.

Folgende Projekte werden gefördert:

TSV Wittislingen : Mobiler Bewirtungsstand und mobiler Zuschauerunterstand, Bruttokosten 13.000, Fördersumme 8739,50 Euro.

Mobiler Bewirtungsstand und mobiler Zuschauerunterstand, 13.000, 8739,50 Euro. FFW Wittislingen : Bau eines Kinderfeuerwehrfahrzeuges, Bruttokosten 9462 Euro, Fördersumme 6361 Euro.

Bau eines Kinderfeuerwehrfahrzeuges, 9462 Euro, 6361 Euro. FFW Schabringen : Defibrillatoren für Zöschlingsweiler und Schabringen , Bruttokosten 5391, Fördersumme 3624 Euro.

Defibrillatoren für Zöschlingsweiler und , 5391, 3624 Euro. Gemeinde Mödingen : Errichtung eines Buswartehäuschens, Bruttokosten 13.581 Euro, Fördersumme 9130 Euro.

Errichtung eines Buswartehäuschens, 13.581 Euro, 9130 Euro. BBV, Gabi Scherer : Kinderbecken am Kiesweiher sanieren, Bruttokosten 2750 Euro, Fördersumme 1849 Euro.

Kinderbecken am Kiesweiher sanieren, 2750 Euro, 1849 Euro. Obst- und Gartenbauverein Bergheim : Naturkneippanlage mit Sitzgelegenheit, Bruttokosten 8400, Fördersumme 5647 Euro.

: mit Sitzgelegenheit, 8400, 5647 Euro. TSV Mödingen-Bergheim: Spielgerät , Bruttokosten 13.500, Fördersumme 9076 Euro.

, 13.500, 9076 Euro. Gemeinde Mödingen und Eltern: Spielplatzerneuerung, Bruttokosten 15.050 Euro, Fördersumme 10.000 Euro.

Spielplatzerneuerung, 15.050 Euro, 10.000 Euro. Gemeinde Ziertheim : Spielplatz Reistingen , Bruttokosten 19.160 Euro, Fördersumme 10.000 Euro.

Spielplatz , 19.160 Euro, 10.000 Euro. Schützenverein Hubertus Dattenhausen : Zelte für Veranstaltungen in Dattenhausen , Bruttokosten 5000 Euro, Fördersumme 3361 Euro.

Zelte für Veranstaltungen in , 5000 Euro, 3361 Euro. SV Ziertheim-Dattenhausen: Erweiterung des Kinderspielplatzes, Bruttokosten 9817 Euro. Fördersumme 6600 Euro.

Erweiterung des Kinderspielplatzes, 9817 Euro. 6600 Euro. Verein für Gartenbau und Landespflege Ziertheim : Ruhe-/Rastplatz am Radweg Ziertheim-Ballmertshofen , Bruttokosten 8000 Euro, Fördersumme 5378 Euro.

