Covid-19: Weitere Fälle im Benevit in Wittislingen

Die Zahl der Infizierten steigt in der Wittislinger Einrichtung auf fünf. Es gibt auch wieder Hinweise auf die Delta-Variante.

Die Zahl der Menschen, die sich im Haus Egautal in Wittislingen mit Covid-19 angesteckt haben, hat sich erhöht. Wie das Landratsamt Dillingen in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag mitteilt, haben sich in der Benevit-Einrichtung die bestätigten Covid-19 Fälle über das Wochenende auf insgesamt fünf erhöht. In bereits drei Fällen wurde die Deltavariante bestätigt.

Vier Menschen sind geimpft, ein Mensch nicht

In einem weiteren Fall deutet das vorläufige Ergebnis in der Gentestung auf diese Variante hin, heißt es weiter. Somit haben sich bis zum Stand 26. Juli 2021 vier geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner, einer Wohngemeinschaft sowie eine nicht geimpfte Mitarbeiterin mit SARS-CoV2 infiziert. Weitere Wohngemeinschaften sind nicht betroffen.

Bisher leichte Symptome

Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zeigen alle nur leichte Symptome. Das Haus nimmt seit dem Wochenende tägliche Testungen bei Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern vor, teilt das Landratsamt mit. (pm)

