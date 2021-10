Wittislingen

vor 17 Min.

Das Wasser wird in Wittislingen teurer

In Wittislingen fallen künftig höhere Gebühren für Wasser und Abwasser an.

Plus Nach der Neukalkulation der Kosten fürs Wasser steigen die Preise an. Außerdem werden auf dem Gemeindegebiet im Winter künftig mehr Straßen geräumt.

Von Dominik Bunk

Die Neukalkulation der Kosten für das Wasser in Wittislingen hat ergeben, dass das Gut aus der Leitung den Bürgerinnen und Bürgern aktuell zu günstig angeboten wird. Es handle sich dabei allerdings um eine kostendeckende Einrichtung, wie Bürgermeister Thomas Reicherzer in der Marktgemeinderatssitzung am Dienstagabend klarstellte. Deshalb müssen die Gebühren jetzt erhöht werden.

