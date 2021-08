Wittislingen

03.08.2021

Ein Berliner Staatssekretär zu Gast in Wittislingen

Plus SPD-Staatssekretär Florian Pronold spricht in Wittislingen über Klimaschutz und die Rolle des ländlichen Raums.

Von Dominik Bunk

Klimaschutz und Klimaneutralität. Neben der Coronapandemie steht das Thema, gerade hinsichtlich der Bundestagswahl im September, für die Politik an hoher Stelle. Florian Pronold, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, reiste am Montag zusammen mit Christoph Schmid nach Wittislingen. Der Alerheimer Bürgermeister steht auf der SPD-Liste für den Bundestag. Sein Parteikollege Pronold ist überzeugt, dass er gute Chancen auf einen Platz im Parlament habe. „Wer ihn will, muss ihn aber auch wählen“, so der Staatssekretär.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

