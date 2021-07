In Wittislingen gibt es bald eine Boccia-Bahn

Plus Der Gemeinderat Wittislingen hat in seiner letzten Sitzung viele Neuerungen besprochen. Freuen dürfen sich die Kinder und die Boccia-Spieler.

Der FSV Zöschlingsweiler-Schabringen möchte eine Boccia- und Boulebahn auf dem Vereinsgelände verwirklichen. Denn den Sportlern fehlt der Nachwuchs, sagt Bürgermeister Thomas Reicherzer ( SPD) auf Anfrage. Für das Projekt bat der Verein die Marktgemeinde um einen Zuschuss.