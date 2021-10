Zimmerbrand in Wittislingen: Hat der Bewohner das Feuer gelegt?

In Wittislingen ereignete sich am Donnerstagabend ein Zimmerbrand. Laut Polizei soll der Bewohner selbst das Feuer gelegt worden.

In einem Einfamilienhaus in Wittislingen ist am Donnerstagabend Feuer ausgebrochen. Gegen 22.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der 74-Jährige Bewohner des Anwesens konnte evakuiert werden. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer nach rund einer Stunde unter Kontrolle zu bringen.

In einem psychischen Ausnahmezustand

Am Gebäude entstanden schwere Schäden an Erd- und Dachgeschoss im oberen fünfstelligen Eurobereich. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 74-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand und den Brand mutmaßlich selbst verursachte. So steht es im Polizeibericht. Er erlitt dabei leichte Brandverletzungen an Armen sowie Beinen und wurde im Krankenhaus wundversorgt.

Fachärztliche Betreuung für den Wittislinger

Anschließend führte ihn eine Polizeistreife fachärztlicher Betreuung zu. Die Kripo Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein.Am Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Wittislingen, Schabringen, Mödingen und Bergheim beteiligt. Außerdem die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Polizei. Laut Kreisbrandmeister Jürgen Schön dauerte der Einsatz bis kurz vor 2 Uhr nachts. (mit pol)