Wittislinger Schüler gewinnen Modelleisenbahnen

Die Schüler des offenen Ganztags in der „Werkstatt Modelleisenbahn“. Von links: Fabian Oblinger, Marie Feil und Oliver Hermann werden unterstützt von den Erzieherinnen Liana Bako und Liane Schmid.

Kinder des Ganztags der Grund- und Mittelschule können dank „Spielen macht Schule“ nun in der Werkstatt Modelleisenbahn tüfteln - eine handfeste Herausforderung.

Die Grund- und Mittelschule Wittislingen hat eine komplette Ausstattung für eine „Werkstatt Modelleisenbahn“ gewonnen. Die bundesweite Initiative „Spielen macht Schule“ stattet den Ganztag der Schule mit einer umfangreichen Modelleisenbahn-Produktpallette aus.

Der Aufbau einer Modelleisenbahnanlage stellt die Kinder vor handfeste Herausforderungen, an deren Überwindung sie und ihre Fähigkeiten wachsen können, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die Zusammenarbeit mit anderen und die Freude am Werk stärken ganz nebenbei die Fähigkeit zur Teamarbeit.

60 Schülern steht das Paket zur Verfügung

Das Interesse der Schüler des Ganztags ist groß. Von etwa 60 Schülern, die am Ganztag teilnehmen, können täglich zehn am Projekt Modelleisenbahn mitwirken. Die Schule freut sich, dass Andreas Krug vom KM1-Modellbau beratend zur Seite stehen wird. „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein „Mehr Zeit für Kinder“ und dem ZNL (Transfer-Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen) ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative von den 16 Kultusministerien. (pm)

