vor 17 Min.

Wo Kinder in Dillingen auf keinen Fall spielen sollten

Die Bundeswehr in Dillingen appelliert eindringlich an die Bevölkerung, nicht den Übungsplatz südlich der Donau zu betreten. Gerade Kinder zieht das Gelände magisch an. Doch das ist gefährlich.

Die Bundeswehr nutzt in Dillingen südlich der Donau ein eigens dafür ausgewiesenes Gelände als Übungsplatz. Das Gelände ist mit Hinweisschildern mit der Aufschrift „Militärischer Sicherheitsbereich“ gekennzeichnet und wird auch an Wochenenden und bei Nacht genutzt: Im gesamten Bereich werden laut Pressemitteilung regelmäßig Schießübungen durchgeführt. Getarnte und geschützte Fahrzeuge seien bei jeder Witterung unterwegs und oft wenig oder gar nicht beleuchtet. Um Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden, bittet der Standortälteste die Bevölkerung dringend darum, den Standortübungsbereich nicht zu betreten. Auch Reiter, Waldarbeiter oder Jäger dürfen das Dillinger Gelände nicht betreten Vermeintliche Ruhe sei dabei kein Indiz für Übungsunterbrechungen oder geringe Gefahr. Da Übungsplätze zum Teil eine magische Anziehungskraft auf Kinder ausübten, werden insbesondere Eltern gebeten, auf ihre Kinder entsprechend einzuwirken, um sie vom Übungsplatz fernzuhalten. Auch Spaziergänger, Reiter, Waldarbeiter und Jäger dürften den Standortübungsplatz ohne Genehmigung des Standortältesten nicht betreten. (pm/HOW) Lesen Sie dazu auch: Fluglärm im Landkreis Dillingen: „Es ist bei uns was los in der Luft“

