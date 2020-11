vor 18 Min.

Wo bleiben die Kunden im Landkreis Dillingen?

In der Vorweihnachtszeit ist in der Regel viel los. Derzeit aber stellen die Einzelhändler fest, dass die Kauflaune fehlt.

Die IHK Nordschwaben warnt vor den Folgen des Lockdowns für den Einzelhandel in der Region. Wie die Läden jetzt reagieren müssen.

Viele der rund 1400 Einzelhändler im Landkreis Dillingen trifft der neuerliche Lockdown ähnlich hart wie im Frühjahr. Die Händler müssen ihre Geschäfte zwar nicht schließen, die Kassen bleiben dennoch leer. „Die Kunden meiden die Innenstädte. Wenn sie es doch in eine der Donaustädte oder in das Wertinger Städtle zieht, dann sind sie nicht in Kauflaune“, stellt Gregor Ludley, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Dillingen, in einer Pressemitteilung fest.

Bereits die Geschäftsschließungen im Frühjahr hatten die Umsätze einbrechen lassen. Vier von zehn Geschäften beurteilten bei der IHK-Konjunkturumfrage im Mai ihre Lage als schlecht. Ähnlich düster waren ihre Aussichten. Die Entwicklung im Sommer machte Hoffnung: Die Zahl der pessimistisch in die Zukunft blickenden Einzelhändler halbierte sich bei der Umfrage im Herbst auf 19 Prozent. Doch dann spitzte sich die Lage wieder zu. Ludley: „Die Unplanbarkeit der Corona-Krise ist das größte wirtschaftliche Risiko für die Unternehmen.“ Gerade in den Innenstädten und in den Fußgängerzonen treffen den Einzelhandel hohe laufende Kosten. „Diese laufen fast ausnahmslos weiter, während die Einnahmen seit Beginn des November-Lockdowns bei vielen Sortimenten außerhalb des täglichen Bedarfs stark gesunken sind. Die Schließung der Gastronomie hat das innerstädtische Einkaufserlebnis deutlich verschlechtert.“

Der Einzelhandel droht leer auszugehen - auch im Landkreis Dillingen

Während der Hotellerie oder der Gastronomie 75 Prozent ihres coronabedingten Umsatzverlustes im November durch die Bundesregierung erstattet werden sollen, drohe der Einzelhandel leer auszugehen. Grund: Er sei weder von den Schließungen direkt betroffen, noch mache er genug Umsatz mit den direkt betroffenen Unternehmen. Ludley erklärt: „Die Überbrückungshilfe II ist für viele Einzelhändler die letzte Möglichkeit, um zumindest teilweise ihre unverschuldeten Umsatzverluste auszugleichen.“

Die größte Herausforderung sei aktuell, sichtbar und mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Die Händler müssen digital aktiv werden. Der stationäre Einzelhandel könne auch jetzt mit seinem Service überzeugen – nur muss er dazu etwa Lieferungen oder digitale Beratungen nutzen. Zu diesen Themen berät die IHK Schwaben ebenso wie zu Fragen rund um Fördermittel, die Umsetzung der Covid-Beschränkungen oder zur Ausbildung. (pm)

