„Wo gehen wir denn in Höchstädt einkaufen?“

Der Supermarkt Edeka in Höchstädt ist am 24. Mai abgebrannt. Den Schaden gab die Polizei mit rund 5,5 Millionen Euro an.

Plus Nach dem Brand des Edeka bemüht sich das Unternehmen um eine Interimslösung.

Von Berthold Veh

Das Schmuddelwetter der vergangenen Tage tut noch sein Übriges. Nach dem verheerenden Feuer vor dreieinhalb Wochen bietet die Ruine des abgebrannten Edeka in der Lutzinger Straße in Höchstädt einen furchtbaren Anblick. Gerade für viele ältere Menschen war der Supermarkt mit Backshop und Postfiliale nicht nur ein Einkaufsort, sondern ein beliebter Treffpunkt. So startete jüngst ein Senior aus Schwennenbach bei einer Bekannten einen Anruf mit den Worten: „Ja, wo gehen wir denn jetzt in Zukunft in Höchstädt einkaufen?“

Nach Edeka-Brand in Höchstädt: Gespräche mit Vermietern laufen

Kunden des Edeka scheinen auf die anderen Einkaufsmärkte in Höchstädt auszuweichen. Die Parkplätze bei Lidl, Netto, Norma und dem Ari-Market scheinen jedenfalls gut gefüllt. Und auch in Supermärkten in Dillingen und Wertingen sind jetzt vermehrt Höchstädter zu sehen. Dass das Unternehmen am Standort Höchstädt festhalten wird, hatte Sprecher Christian Strauß von Edeka Südbayern in Gaimersheim unserer Zeitung sofort nach dem Brand vom 24. Mai versichert. Die Gespräche mit dem Vermieter laufen auf Hochtouren, erläutert Strauß. Der Edeka mit seiner bisherigen Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern soll „in gleicher Dimension“ wieder aufgebaut werden, informiert Strauß. Grundgedanke sei es gewesen, dies am bestehenden Standort zu tun. Die Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Investor und Vermieter ist der Höchstädter Rudy Kimmerle.

Stellt Edeka ein Zelt als Zwischenlösung auf?

Edeka prüfe gegenwärtig auch verschiedenste Optionen, ob eine Zwischenlösung eingerichtet werden kann, teilt Strauß auf Anfrage mit. Im Gespräch ist nach Informationen unserer Zeitung die Anmietung von Räumen ebenso wie die Aufstellung eines Zelts. Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth sagt nach einem Gespräch mit Edeka in dieser Woche: „Es gibt eine gute Chance für eine Interimslösung.“ In diesem Provisorium soll dann auch die ebenfalls abgebrannte Postagentur integriert werden. Wer derzeit Pakete aufgeben will, könne dies beim Postboten oder bei Linhs Boutique in der Friedrich-von-Teck-Straße 2 tun.

Kripo Dillingen ermittelt weiterhin zur Brandursache

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion zur Brandursache laufen weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der Supermarkt angezündet wurde. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt. Bei den Ermittlungen, so die Kripo Dillingen, hätten sich nach dem Zeugenaufruf vom Wochenende keine neuen Ansätze ergeben.

