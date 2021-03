14:01 Uhr

Wo im Kreis Dillingen gibt’s den kostenlosen Schnelltest?

Plus Die Bereitschaft zum Testen ist wohl groß, die Verwirrung auch. Ein Dillinger Apotheker klärt auf.

Von Cordula Homann

Ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche soll den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland möglich sein. In Bayern, so beschloss es das Kabinett, sogar zwei. Die Frage ist nur, wer testet und wo? (Wir testen Selbsttests: Corona-Gewissheit nach 20 Minuten)

Laut Dr. Matthias Schneider, Apothekensprecher im Landkreis, ist die Verwirrung nach diesen Ankündigungen groß. So eine Entscheidung setze eine Organisation voraus. „Unser Telefon steht nicht mehr still. Die Menschen wollen getestet werden und wissen nicht wie.“ (Corona-Update: Wieder keine Neuinfektionen im Landkreis Dillingen gemeldet)In Bayern soll Fachpersonal in Hausarztpraxen und Testzentren die Tests durchführen. Doch die Kassenärztliche Vereinigung habe noch kein Abrechnungssystem für die Hausärzte umgesetzt.

Dr. Matthias Schneider führt die Obere Stadt-Apotheke in Dillingen (Foto), die Schwaben-Apotheke und in Giengen die Engel- und Brücken-Apotheke. Bild: Berthold Veh

Und Testzentren gibt es nicht flächendeckend. „Am Dillinger Testzentrum in der Weberstraße kann man den PCR- oder auch einen Schnelltest machen“, sagt Schneider. Der PCR-Test, der in einem Labor ausgewertet wird, sei wesentlich besser.

Wie es im Landkreis Günzburg läuft

Auch die Apotheken wären bereit, die kostenlosen Schnelltests anzubieten. Doch dafür müssen sie seitens des Gesundheitsamtes offiziell beauftragt werden. In den Landkreisen Günzburg (Gratis-Schnelltests laufen im Kreis Günzburg nur langsam an) und im Unterallgäu wurden die Anträge zur Beauftragung bereits an alle Apotheken geschickt. Auch der Landkreis Neu-Ulm soll bereits ein paar Apotheken beauftragt haben, sagt Schneider.

Die andere Möglichkeit ist, dass man sich im Supermarkt einen Schnelltest holt. Wichtig sei die Zulassung dieser Produkte zum Selbsttest, erklärt der Apotheker. Er geht davon aus, dass ab nächster Woche flächendeckend Tests in Apotheken und Supermärkten verfügbar sind.

