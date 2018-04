vor 52 Min.

Wo im Landkreis gebaggert wird

Dort eine Straßensperrung, hier eine Baustelle: Es tut sich einiges in diesem Jahr

Von Simone Bronnhuber

Die Zöschinger haben bald einen neuen Radweg. In Schwenningen soll eine Querungshilfe auf der B16 installiert werden. In Lauingen bekommen gleich mehrer Gemeindestraßen einen Feinschliff. Und in Zusamaltheim entsteht ein Kreisverkehr. Es tut sich was im Landkreis Dillingen. Wo welche Straße wie lange gesperrt ist und was wann neu entsteht? Wir haben die Bauvorhaben, die aktuellen Baustellen und die Vollsperrungen des Landkreises Dillingen und des Staatlichen Bauamts Krumbach als Baulastträger abgefragt. Ein Überblick:

Landkreis Dillingen

Kreisstraße DLG 2 Zusamaltheim: Dort entsteht gerade ein neuer Kreisverkehr. Aktuell werden Pflasterarbeiten verrichtet. Die Fertigstellung ist bis Mitte Mai geplant.

Kreisstraße DLG 42 Dillingen: Auf Höhe von Blumen Söhner soll eine Querungshilfe im Zuge des Radwegekonzeptes entstehen. Bis 20. April soll diese Maßnahme fertiggestellt sein. In den Pfingstferien kümmern sich die Bauarbeiter dann um die Deckensanierung.

Kreisstraße DLG 6 Zöschingen: Die Kreisstraße DLG 6 von der Staatsstraße 1082 bis Zöschingen soll ausgebaut werden – mit Neubau eines kombinierten Geh-, Rad- und Wirtschaftsweges. Ende Mai 2019 soll das Ergebnis zu sehen sein.

Kreisstraße DLG 40 Schwenningen: Die Dorfstraße, speziell von Hausnummer eins bis vier, ist noch bis 27. April vollgesperrt. Der Grund: Dort werden Baumaterialien gelagert, die im Zuge des Umbaus der Bushaltestelle und dem Einbau einer Querungshilfe auf der B16 (Hausnummer 18 und 19), gebraucht werden.

Gemeindestraßen in Lauingen: Die Bahnhofstraße, Ludwigstraße, Brüderstraße und Johannesstraße sind seit März gesperrt. Dort wird ein Kreisverkehr gebaut. Bis 30. Juni will der Landkreis mit dieser Maßnahme fertig sein.

Staatliches Bauamt Krumbach

Staatsstraße 2025 Veitriedhausen: Die Straßen zwischen Veitriedhausen und Haunsheim wird ausgebaut. Die Maßnahmen: Kurvenentschärfungen und Neubau eines Kreisverkehrs. Anfang August soll alles fertig sein. Seit einigen Monaten ist dort eine Vollsperrung.

Staatsstraße 2027 Wertingen: Zwischen Wertingen und Roggden findet ein bestandsorientierter Straßenausbau mit Kurvenentschärfung (Hesselbachkurve) statt. Im Frühsommer ist mit einer Fertigstellung zu rechnen. Auch hier ist eine Vollsperrung.

Staatsstraße 2033 Prettelshofen: Die Fahrbahn zwischen Prettelshofen und Rieblingen wird erneuert, es findet ein Deckenbau statt. Gewerkelt wird in den Pfingstferien. Auch hier gilt: Vollsperrung.

Staatsstraße 2033 Rieblingen: Der westliche Ortsanschluss des Ortsteiles wird umgebaut. Es sell ein sogenannter Einfädelungsstreifens in Fahrtrichtungen Wertingen installiert werden. Bauzeit: Juni 2018.

Bundesstraße 16 Schwenningen: Das ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Schwenningen. Es soll ein barrierefreier Ausbau von zwei bestehenden Bushaltestellen mit Errichtung einer Querungshilfe und Ausbau der Bundesstraße stattfinden. Die Arbeiten haben bereits stattgefunden, Anfang Mai soll alles fertig sein.

