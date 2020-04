vor 32 Min.

Wo ist der Geldbeutel hin?

Eine Frau verliert in Dillingen ihren Geldbeutel - und beobachtet dann ihren mutmaßlichen Dieb.

Auf dem Weg zu einem Eiscafé in der Rosenstraße in Dillingen hat eine Frau am Dienstag gegen 14.15 Uhr ihren Geldbeutel neben ihrem geparkten Auto verloren. Während ihres kurzen Aufenthalts konnte sie beobachten, wie ein vorbeigehender Mann, circa 175 Zentimeter groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem langen grauen Mantel und dunkler Hose an ihrem Auto vorbeiging und sich bückte. Vermutlich nahm er dabei den Geldbeutel an sich.

Wer hat den Vorgang beobachtet?

Nachdem die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte sie den Verlust des Geldbeutels fest, eine Absuche der Umgebung sowie Nachfragen beim Fundbüro verliefen ohne Erfolg. Der Wert des Geldbeutels und dessen Inhalt werden mit etwa 80 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

