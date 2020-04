00:33 Uhr

Wo ist der schönste Wanderweg?

Jetzt für den Donauwald abstimmen

Der erste Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben und vermutlich flachste Premiumweg Deutschlands, der Donauwaldwanderweg, wurde vom Wandermagazin für „Deutschlands schönsten Wanderweg“ nominiert. Darüber wurde bereits berichtet.

Das Donautal-Aktiv-Team hat gemeinsam mit den Landkreisen Günzburg und Dillingen eine große Wahlkampagne gestartet. Für die analoge Abstimmung wurden tausende Stimmzettel gedruckt und in Rathäusern verteilt. Zudem waren in den Landratsämtern Dillingen und Günzburg kleine Wahllokale eingerichtet worden, damit die Bürger ihre Stimme abgeben konnten. Aufgrund der aktuellen Situation gewinnt nun das Online-Wahlstudio an Bedeutung. Dabei wurden bereits über 5000 Stimmen abgegeben. Der Donauwald liegt aktuell unter den Top 3. Aber das soll sich laut Angelika Tittl von Donautal-Aktiv noch ändern. „Die Auszeichnung für ‚Deutschlands schönsten Wanderweg‘ wäre eine tolle Sache“, so Tittl. Die Projektmanagerin des Weges ist überzeugt, dass der Donauwald mit dieser Auszeichnung auf dem deutschen Wandermarkt große Aufmerksamkeit erlangen würde. Wer abstimmt, kann auch etwas gewinnen. Bis Ende Juni kann das Publikum im Internet abstimmen. (pm)

