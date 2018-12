05:10 Uhr

Wo man den Nikolaus und das Christkind trifft

Es weihnachtet sehr in diesen Tagen. Heute ist Nikolaustag und am kommenden Wochenende locken Weihnachtsmärkte im Landkreis Besucher an. Unser Foto zeigt Nikolaus (Tobias Menz) und Knecht Ruprecht (Gregor Freitag) in Lauingen bei Familie Matt-Seybold: (von links) Sarah, Ursula, Miriam und Alexander.

Das ist in der Region am zweiten Adventswochenende auf den Weihnachtsmärkten geboten. In Höchstädt kann man sich den Pfarrer für eine Grillparty ersteigern.

Von Andrea Knaus

War der Nikolaus schon bei Ihnen zuhause? Wenn nicht, haben Sie am zweiten Adventswochenende genügend Möglichkeiten, den Nikolaus oder einen seiner Engel zu treffen. Zahlreiche Städte und Gemeinden im Landkreis organisieren Weihnachtsmärkte und locken mit stimmungsvoller Beleuchtung, leckeren Speisen und duftenden Getränken – alles, was das Herz begehrt. Was wo geboten ist?

Von 7. bis 9. Dezember findet rund um die Walkmühle auf der Bleiche der Gundelfinger Weihnachtsmarkt statt. Die Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Auf dem Markt finden die Besucher eine große Auswahl an weihnachtlichen Bastelarbeiten, selbst gemachten Delikatessen und verschiedenen Handwerkskünsten. Neben Glühwein und Punsch runden unter anderem Flammkuchen, Erbseneintopf und Maultaschen, überwiegend von Gundelfinger Vereinen, das reichhaltige Angebot ab. Laut Pressemitteilung können Kinder am Samstag und Sonntag beim Bastelangebot kreativ werden und in der Nikolausstube Märchengeschichten lauschen. Am Freitagabend um 19 Uhr kann man beim weihnachtlichen Hoigarta „Stade Stund“ der Brenztaler Stubenmusik und den Querflöten der Musikschule Gundelfingen lauschen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Patchwork- und Bastelgruppe Gundelfingen zeigt in der Walkmühle eine Weihnachtsausstellung und verkauft Selbstgebasteltes zugunsten des Hilfswerks für Straßenkinder in Brasilien von Pater Günter Paolo Süss. Für die kleinen Marktbesucher wird im Zentrum des Weihnachtsmarktes wieder die lebende Krippe aufgebaut. Am Sonntag findet ein großes Nikolaus- und Engeltreffen statt, bei dem es auch Geschenke von Knecht Ruprecht, den Nikoläusen und Engelchen vom Kinderheim Gundelfingen gibt. Neu in diesem Jahr: das nostalgische Kinderkarussell im Innenhof, Ponyreiten und der Besuch eines Drehorgelspielers.

Auch die Neujahrssänger kommen

Wer am Wochenende in Höchstädt auf den Weihnachtsmarkt geht, der trifft vielleicht das Christkind. Der Christkindlmarkt ist am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. „Wir feiern dieses Jahr einen stillen Weihnachtsmarkt und verzichten weitestgehend auf Musikdarbietungen“, erklärt Fabian Weiss, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung, die den Christkindlmarkt veranstaltet. Neu ist neben der Weihnachtsfotobox der Besuch der Neujahrssänger, die am Samstagabend um 21 Uhr ihre Runden auf dem Markt drehen. Außerdem findet am Samstag um 19.30 Uhr zum ersten Mal eine Versteigerung statt. „Wir haben einige tolle Gewinne organisiert, zum Beispiel kann man unsere Pfarrer für eine Grillparty zuhause ersteigern, bei der sie hinter dem Grill stehen“, erklärt Weiss. Der Erlös aus der Auktion gehe an einen guten Zweck. Toll sei auch, dass die Wertinger Krippenfreunde vorbeikommen und ihre Krippen im Pfarrheim ausstellen. Auch den Kleinsten wird es nicht langweilig: Am Samstag findet um 17 Uhr eine Lichterfeier für Kinder im Pfarrheim statt, am Sonntagnachmittag wird ein Kaspertheater im Kindergarten Don Bosco aufgeführt.

Auch Christbäume sind im Angebot

Am Wochenende finden noch weitere kleinere Märkte im Landkreis Dillingen statt – etwa der in Bachhagel. Mitorganisator Markus Pittner freut sich auf den Weihnachtsmarkt am Samstag, 8. Dezember, ab 15 Uhr, den die Bachhagler Vereine sowie die Dorfgemeinschaft auf die Beine stellen. Ein Teil des Marktes findet am Kirchplatz statt, ein anderer wird im sanierten Brauereistadel seinen Platz finden. „Der Stadel soll eine Anlaufstelle für das ganze Dorf sein. Die Gelegenheit wollen wir nutzen, die Verkaufsstände werden im Innenraum des Stadels aufgestellt“, erklärt Pittner. Der „kleine, aber feine Markt“ biete den Besuchern unter anderem selbst genähte Kinderkleidung, Acrylbilder, Handgestricktes und vieles mehr. Der kulinarische Part darf auch nicht fehlen – von Glühwein, Stollen bis hin zu Schupfnudel und Feuerwurst ist für jeden was dabei. Traditionell gibt es auch einen Christbaumverkauf, und der Nikolaus kommt gegen 17 Uhr auch vorbei. Die Bläsergruppe des Musikvereins „Froher Mut“ aus Bachhagel sorgt für die adventliche Stimmung.

