21.08.2018

Wo schlafen die Touristen?

Ferienwohnungen im Landkreis Dillingen sind ein Erfolgsmodell. Zwei Betreiberfamilien erzählen, wer die Besucher der Region sind und was sie wertschätzen

Von Benjamin Reif

„Urlaub daheim“, so heißt die Serie im Lokalteil unserer Zeitung. Der Landkreis Dillingen hat für Erholungssuchende einiges zu bieten. Heute geht es um Ferienwohnungen in der Region.

Irgendwann hatten sich Maria und Ralf Mende in ihrem Haus umgesehen. Das hatten sie in den vergangenen Jahren von einer alten Ruine in ein schönes Anwesen verwandelt, das dank seiner alten Balken und zahlreicher anderer Details aus vergangenen Zeiten einen ländlichen Charme besitzt. „Da haben wir uns gedacht: Das könnte doch auch anderen Leuten gefallen“, sagt Ralf Mende. Und so kam es, dass die Mendes eine Ferienwohnung vermieteten.

Anfangs schlug ihnen von allen Seiten Skepsis entgegen. „Eine Ferienwohnung in Zusamaltheim, das kann ja nix werden. Das haben manche gesagt“, erinnert sich Maria Mende und lacht. Denn die Zweifler haben nicht recht behalten. Die Ferienwohnung in Zusamaltheim ist bei den Touristen ein Hit. Mittlerweile ist ihr Ferienhaus in Zusamaltheim so beliebt, dass sie überlegen, den alten Heuboden, der noch nicht renoviert ist, ebenfalls in eine kleine Wohnung zu verwandeln.

Einen ähnlichen Schritt gemacht hat die Familie Heinisch aus Dillingen-Hausen. Diese besitzt auf ihrem Grundstück mittlerweile einen Komplex aus 14 Ferienwohnungen – das „Schwabennest“. Erst kürzlich haben sie ihre Anlagen erweitert, da die Kapazitäten nicht ausgereicht hatten, sagt Doris Heinisch. „Wir haben Gäste, die waren schon das dritte Mal da. So gut hat es denen hier gefallen“, freut sich die Inhaberin.

Derzeit brummt das Geschäft bei beiden Vermieterfamilien. Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern haben sich in den Apartments der Heinischs einquartiert. Bei Maria und Ralf Mende wohnen derzeit einige Arbeiter, die für ein Projekt im Landkreis sind. Das sei nicht ungewöhnlich, doch den Großteil ihrer Gäste machen die Touristen aus.

Die Mendes und Doris Heinisch sind sich einig: Der Landkreis ist eine attraktive Region, um Ferien zu machen. „Die Leute schätzen vor allem die Natur rundherum“, sagt Heinisch. Radfahren an der Donau, wandern in den Wäldern, entspannen an einem der zahlreichen Seen. All das schätzen insbesondere Familien aus den Städten, die einmal „Urlaub auf dem Land“ machen wollen, bestätigen die Mendes. Auch bei ihnen gibt es treue Gäste, eine Familie aus Koblenz, die schon das dritte Mal anreiste. Zudem liege der Landkreis auch günstig als Ausgangspunkt für Ausflüge zu nahen Sehenswürdigkeiten. „Gerade bei Familien ist das Günzburger Legoland sehr beliebt“, sagt Doris Heinisch.

Die Gäste der Mendes fahren dagegen oft nach München oder Ulm, da Zusamaltheim nahe an der Autobahnauffahrt Zusmarshausen liegt. Maria Mende erinnert sich noch gut an ihren ersten Gast, als das Paar vor zwei Jahren seine Wohnung vermietete. Sie hatten das 1736 erbaute Haus aufwendig renoviert und möglichst viele Elemente der alten Lebensweise der Bauern beibehalten. Ihr Aushängeschild war, dass die Gäste das ursprüngliche Lebensgefühl auf dem Land nachempfinden konnten, wie sie sagen.

Als sie alles zu ihrer Zufriedenheit fertiggestellt hatten, erstellten sie eine Homepage im Internet und fuhren selbst in den Urlaub. Doch schon nach wenigen Tagen ging zu ihrem Erstaunen die erste Buchung ein: Eine Familie aus dem Schwarzwald mit Kindern und der Oma, die sich während ihres Aufenthalts an den zahlreichen Seen erholten. „Das war sehr aufregend, die ersten Gäste zu haben“, sagt Maria Mende und lacht. Wenig später quartierte sich eine Politikerin aus Wien in dem Ferienhaus ein, die ein Faible für alte Häuser hatte. Wer genau die prominente Frau war, wollen die Mendes dabei nicht verraten.

Beide Vermieterfamilien lieben es, Gäste zu beherbergen und diesen Ausflugstipps im Landkreis zu geben. Die Mendes haben sich zudem dem Tourismusverband „Dillinger-Land Urlaub“ angeschlossen, die Heinischs sind Mitglied bei den „Naturguckern“. Besonders gut gefällt Doris Heinisch die App der Naturgucker, mit der man sogenannte „Lauschtouren“ in der Natur unternehmen kann. Da bekommt man während des Waldspaziergangs aus dem Handy von einem Sprecher einiges Wissenswerte über heimische Pflanzen und Tiere erzählt.

Ralf Mende will jedem seiner Gäste ein schönes Erlebnis bieten, sagt er. Touristisch könnte man seiner Meinung nach die Seenlandschaft im Landkreis aufwerten. „Wir haben viele Seen in der Umgebung, die weder angelegt noch ausgeschildert sind“, sagt Mende. „Dabei ist unsere Vielzahl von Seen etwas Wertvolles – da könnte man sicher noch darauf aufbauen“, glaubt er.

Themen Folgen