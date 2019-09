Wofür Blutspenden im Landkreis Dillingen verwendet werden

Plus Nach den Sommerferien ist Spenderblut knapp, weil viele nach einer Auslandsreise nicht gleich wieder spenden können. Dabei wird das Blut dringend benötigt.

Im Labor im Erdgeschoss des Dillinger Krankenhauses steht ein mannshoher Kühlschrank. Das Thermometer zeigt fünf Grad an. Sollte die Temperatur hier plötzlich ansteigen, würde ein Alarm auslöst werden. Denn der kostbare Inhalt darf nicht verderben. Plastikbeutel voller Blut (Die nächsten Blutspendetermine finden Sie auf der Seite des BRK).

Es sind die sogenannten Erythrozytenkonzentrate, der rote Teil einer Blutspende. „Es ist wahnsinnig wichtig, dass Blut bereitgestellt wird“, erklärt Dr. Wolfgang Geisser, Ärztlicher Direktor des Dillinger Krankenhauses und Chefarzt der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin. Es sei „überlebensnotwendig“. Doch das Blut ist nur 42 Tage lang haltbar. Und das ist ein Problem, vor allem in den Sommerferien und in der Zeit direkt danach.

Blutspender werden dringend gebraucht

Patric Nohe, Pressesprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes, spricht von einer „Doppelherausforderung“. Im Sommer sind Blutspender besonders dringend gesucht. Denn viele regelmäßige Spender sind im Urlaub. „Und wenn sie wiederkommen, sind sie eventuell gesperrt“, sagt Nohe.

Je nachdem, wohin es im Urlaub ging, kann es sein, dass sie aus Sicherheitsgründen eine gewisse Zeit nicht spenden dürfen. Ob der Aufenthalt in einem Land eine Pause bedeutet, und wenn ja, wie lange, lässt sich mit dem Reisecheck auf der Internetseite des Blutspendedienstes herausfinden. Die Liste wird immer wieder aktualisiert und hängt etwa davon ab, wie das Malariarisiko im jeweiligen Reiseland ist.

Blutspender werden aktuell also besonders dringend gesucht. Wie viel Blut im Dillinger Krankenhaus benötigt wird, erklärt Dr. Geisser. „Wir haben 2018 etwa 1000 Erythrozytenkonzentrate transfundiert“, sagt er. Eingesetzt wird das Blut, wenn ein Patient Blutarmut hat oder wenn er viel Blut verliert. Etwa zwölf Prozent des gespendeten Blutes in Bayern wir zum Beispiel bei Verletzungen, etwa nach Verkehrsunfällen, benötigt. Der mit 19 Prozent größte Einzelanteil wird für Krebspatienten verwendet. Wenn etwa ein Tumor entfernt wird, kann eine starke Blutung auftreten.

Dr. Wolfgang Geisser. Bild: Jakob Stadler

Wofür das Blut im Dillinger Krankenhaus verwendet wird

Wie viel Blut für einen einzelnen Eingriff benötigt wird, ist stark unterschiedlich. Geisser erklärt, es gebe Ausnahmesituationen, wo in kurzer Zeit das komplette Blutvolumen eines Patienten transfundiert werden muss. Ein Mensch hat etwa 80 Milliliter Blut pro Kilogramm Körpergewicht. Wer 70 Kilo wiegt, hat nach dieser Faustregel 5,6 Liter Blut.

Dabei wird die Transfusion zurückhaltender eingesetzt als früher. Denn auch wenn eine Bluttransfusion Leben retten kann – ganz ohne Nebenwirkungen ist sie nicht. „Der Körper bemerkt, dass Fremdmaterial kommt.“ Das bedeutet Stress. Eine Reaktion gebe es immer, aber nicht immer bemerkt der Patient diese. Also will man unnötige Bluttransfusionen vermeiden. Das Stichwort dazu ist „Blood-Patient-Management“. Das bedeutet zum Beispiel, dass – wenn es vertretbar ist – eine Blutarmut vor einer Operation zu behandeln ist. Dann ist das Risiko, dass bei der OP Spenderblut benötigt wird, deutlich geringer. Der Arzt muss das also genau einschätzen können. „Das bedeutet vor allem, dass man sich den Patienten genau anschaut“, sagt Dr. Geisser. Die Medizin hat sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren verändert. „Wir haben durch dieses Management in den letzten acht Jahren die Menge an Blut, die wir brauchen, um 40 Prozent reduziert“, erklärt der Arzt, bezogen auf die gleiche Anzahl an Patienten. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt Spenderblut im Überfluss vorhanden wäre.

Wie die Vorratshaltung im Dillinger Krankenhaus funktioniert

Damit immer ausreichend Erythrozytenkonzentrate vor Ort sind, hat das Krankenhaus das Blutdepot im Labor. „Das ist so gut bestückt, dass es noch nie vorgekommen ist, dass wir einen Patienten nicht adäquat behandeln konnten“, sagt der Chefarzt. Es gebe Engpässe beim Bestellen, ja, „aber das merkt man am Patienten in der Regel nicht.“ (Welchen Weg das Spenderblut nimmt ) Es kann dann aber sein, dass das Depot nicht so gefüllt ist, wie es sein sollte. Im Dillinger Krankenhaus sind immer mindestens vier Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0-Negativ vorhanden. Diese Blutgruppe ist besonders wichtig, weil sie als Universalspender eingesetzt werden könnte. Im absoluten Notfall könnte man diese auch einsetzen, wenn jemand akut am Verbluten ist und nicht einmal Zeit bleibt, die Blutgruppe des Patienten zu bestimmen. Diese Tests gehen aber so schnell, dass das die absolute Ausnahme ist. Es sei ohnehin schwer, das Notdepot mit dieser besonderen Blutgruppe aufrecht zu erhalten.

Wissenswertes rund um die Blutspende 1 / 6 Zurück Vorwärts Wer darf spenden Gesunde Erwachsene zwischen 18 und 72 Jahren Frauen dürfen vier Mal, Männer sechs Mal pro Jahr spenden

Ausschlusskriterien, zum Beispiel Länderlisten: Wer etwa vor Kurzem in Malariagebieten war, darf die nächsten sechs Monate nicht spenden Einige Medikamente Hepatitis

Am Tag der Spende Zuvor knapp zwei Liter trinken, ausreichend essen Erstspender müssen sich ausweisen Danach 30 Minuten Pause und größere körperliche Aktivitäten meiden

Was passiert nach der Spende Das Blut kommt anonymisiert in Bayern in das Produktions- und Logistikzentrum des BRK-Blutspendediensts nach Wiesentheid im Landkreis Kitzingen Dort wird es untersucht und getrennt: in Blutplättchen, feste und flüssige Bestandteile Danach erfolgt die Verteilung auf Blutbanken in Bayern und von dort aus in die Kliniken

Zahlen 3,3 Prozent der Deutschen, 5 Prozent der Bayern spenden Blut Pro Tag werden in Deutschland 15 000, in Bayern 2000 Blutkonserven à 500 Milliliter benötigt 42 Tage hält eine Blutkonserve 500 Milliliter Blut werden pro Spende abgezapft

Blutgruppen Häufigste: 60 Prozent der Bevölkerung haben A plus und Null plus Universalspender: Null negativ Quelle: Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes

In einer separaten Schachtel im Kühlschrank sind die Blutkonserven, die schon für einen bestimmten Patienten vorgesehen sind, die also gleich gebraucht werden könnten. In Dillingen werden auf Vorrat zudem 15 0-positiv, zwölf A-positiv und zwei bis drei A-negativ gelagert. Die Blutgruppen B und AB sind so selten, dass in Dillingen die Gefahr bestünde, dass sie verfallen. Wenn es planbar ist – etwa, weil eine entsprechende Operation ansteht – wird für einen Patienten mit dieser Blutgruppe extra Spenderblut bestellt. Doch Menschen mit Blutgruppe B können auch Gruppe 0 empfangen und Menschen mit AB als Universalempfänger sogar 0, A und B (Hier finden Sie Informationen zu den Blutgruppen).

Im Dillinger Krankenhaus wird für Notfälle auch Blutplasma gelagert – das wird bei Gerinnungsstörungen verwendet. Das Plasma kann eingefroren werden, der Gefrierschrank zeigt 35 Grad unter Null an. Der Vorteil: Es ist etwa drei Jahre lang haltbar.

Lesen Sie dazu auch:

Johann Hehl hat fast 90 Liter Blut gespendet

Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen finden Sie auf der Seite des Blutspendedienstes.