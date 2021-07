Höchstädt

08.07.2021

Dieser kleine Wald in Höchstädt sorgt für mächtig Zündstoff

Lothar und Elfriede Götz stehen in ihrem Garten. Vor sechs Jahren haben sie sich für das Alter in das Grundstück, das im Familienbesitz war, ein Haus gebaut. Das Problem: ES grenzt direkt an einen Hang mit Wald an. Das Ehepaar sagt, das es Angst habe, dass Bäume bei Stürmen umknicken.

Plus Das Ehepaar Götz hat sich mit seinem Hausbau vor sechs Jahren einen Alterssitz in Höchstädt geschaffen. Der kleine Wald direkt am Grundstück sorgt aber für jeher für Streit mit der Stadt. Warum?

Von Simone Bronnhuber

Lothar und Elfriede Götz haben vor sechs Jahren noch einmal gebaut. Zum zweiten Mal in ihrer Heimatstadt Höchstädt. Sie haben sich für das Alter, wie sie sagen, das Haus gebaut. Das Ehepaar wollte sich damit einen ruhigen, sorgenfreien Lebensabend schaffen. Idyllisch liegt ihr Grundstück. Aber seit Baubeginn ihres Eigenheimes gibt es Ärger.

