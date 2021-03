vor 32 Min.

Wohnhaus brennt nieder

Stundenlang löscht die Feuerwehr in Vorderried

Von Birgit Alexandra Hassan

„Eindeutig kein menschliches Handeln steht im Raum und damit keine Strafverfolgung.“ So lautete am Montag die Erkenntnis der Brandfahnder nach ihren Ermittlungen in Vorderried. Im Buttenwiesener Gemeindeteil war am Sonntag ein Wohnhaus niedergebrannt. Die rund 100 Einsatzkräfte hatten mit mehreren Hindernissen zu kämpfen und mussten letztendlich das Wohnhaus ein Stück weit einreißen. Hinter dem, was Pressesprecher Benedikt Weber vom Polizeipräsidium Schwaben Nord am Montag in nüchternen Worten vermeldete, steckt ein Schicksalsschlag für die Betroffenen: Der 45-jährige Hausherr selbst schickte den Notruf am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr los. Seine Mutter war durch knackende Geräuscheaufgewacht und hatte ihn verständigt. Die gute Nachricht: Alle Bewohner konnten sich selbst retten. Die 65-jährige Mutter und ein Nachbar, die zu viel Rauch eingeatmet hatten, wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Bei Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner als „erster Dienstherr aller Feuerwehren“ in seiner Gemeinde ging die Meldung um 5.47 Uhr ein: „Brand Dachstuhl Wohnhaus“. Sofort schlüpfte er in seine Kleider und fuhr von Lauterbach nach Vorderried. Den Einsatz leitete als Kommandant der Buttenwiesener Feuerwehr Dominik Lindner. Der blickte am Montag auf einen langen Einsatz zurück: Erst abends nach 18 Uhr war das Feuer komplett erloschen. Als Brandursache kommt laut Polizei zum einen ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage in Betracht. Zum anderen könnte das Feuer auf irgendeine Weise durch den Kamin verursacht worden sein. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund 400.000 Euro an.

Themen folgen