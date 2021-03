vor 48 Min.

Wohnräume für Meisen und Co.

Derzeit werden 100 zusätzliche Nistkästen im Dillinger Stadtgebiet aufgehängt – so wie hier am Abenteuerspielplatz am Georg-Schmid-Ring von den Mitarbeitern des Bauhofs Michael Ahle (links) und Johann Keiß (Mitte). Oberbürgermeister Frank Kunz machte sich vor Ort ein Bild von den Holz-Behausungen.

100 neue Nistkästen werden in Dillingen aufgehängt. Das Projekt hilft nicht nur den Vögeln

Einhundert zusätzliche Nistkästen hängt die Stadt Dillingen laut Pressemitteilung allein in diesem Frühjahr auf.

Der Durchmesser der Einflugöffnungen ist für Meisen ausgelegt. Ein verstärkter Ring um das Einflugloch soll verhindern, dass Spechte das Einflugloch vergrößern können und an die Jungbrut herankommen. Meisen spielen bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zunehmend eine Rolle, denn die Vögel verzehren die Raupen in einem Stadium, in dem sie noch keine giftigen Brennhaare gebildet haben.

Produziert wurden die Fichtenholz-Häuschen von der Gesellschaft für Bildung, Integration und Beruf (B.I.B.) in Augsburg. Dazu gehört das B.I.B. in Dillingen. Jens Ködderitzsch, Projektleiter der „Manufaktur der schönen Dinge“, hat die Nistkästen von seinen Mitarbeitern in den zurückliegenden Wochen fertigen lassen. Er betont: „Es ist wichtig, dass die Teilnehmer auch während des Lockdowns die Möglichkeit zur Beschäftigung haben – deshalb haben wir uns über den Auftrag der Stadt sehr gefreut.“ Jetzt, vor Beginn der Brutzeit, werden die fertigen Nistkästen vom Dillinger Bauhof aufgehängt.

Oberbürgermeister Frank Kunz hebt hervor: „Als Stadt können wir auf diese Weise etwas für die Vogel-Population im Stadtgebiet tun und stärken gleichzeitig das Engagement von Menschen, die wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen.“ Die Stadt will auch in den kommenden Frühjahren die Zahl der Nistkästen weiter ausbauen und zusätzliche gefiederte Mitbürger anlocken. (pm)

Themen folgen