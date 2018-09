vor 25 Min.

Wohnraum in Lauingen geschaffen und erhalten

Die Neue Baugenossenschaft Lauingen, mit 235 Wohneinheiten in 49 Häusern, zieht eine positive Bilanz. Auch für die Zukunft gibt es große Pläne.

Im Rahmen der 61. ordentlichen Mitgliederversammlung für die Neue Baugenossenschaft Lauingen im Kolpinghaus Lauingen hieß der Aufsichtsratsvorsitzende Albert Kaiser alle anwesenden Mitglieder und Gäste herzlich willkommen.

Anschließend richtete der Zweite Bürgermeister der Stadt Lauingen, Dietmar Bulling, ein Grußwort an die Versammlung und dankte den ehrenamtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates, des Vorstandes sowie den Angestellten der Geschäftsstelle für ihre Arbeit. Er unterstrich die große soziale Bedeutung der Neuen Baugenossenschaft Lauingen innerhalb der Stadt und auch für die Bürger. Die Stadt könne froh sein, eine solche Institution vor Ort zu haben, da, bei den derzeitigen Miet-preisen in Lauingen von teilweise bis zu 8 Euro je Quadratmeter oder darüber auf dem freien Wohnungs-markt, bezahlbarer Wohnraum immer wichtiger werde. So sei die Neue Baugenossenschaft als größter Vermieter innerhalb der Stadt Lauingen ein großer Gewinn und stabilisierender Faktor. Bulling sprach auch klar den großen Nutzen von Genossenschaften für Mieter an, da diese einen Vorteil gegenüber privaten Vermietern böten und sich von diesen positiv abgrenzten.

Genossenschaften melden keinen Eigenbedarf an

Genossenschaften werden, beziehungsweise können keinen Eigenbedarf anmelden, was mit einer hohen Sicherheit für Mieter gleichbedeutend ist. Er schloss mit der Anmerkung, dass er sich – nach den erfolgten Modernisierungen aller Wohngebäude der NBG – ein verstärktes Engagement der Baugenossenschaft in der Stadtentwicklung beispielsweise durch weiteren Immobilienbesitz in der Stadt wünsche.

Noch vor Eintritt in die Tagesordnung wurde in einer Gedenkminute an die seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen vier Mitglieder sowie, in einem separaten Nachruf, an das so plötzlich verstorbene Aufsichtsratsmitglied, den Bürgermeister der Stadt Lauingen, Wolfgang Schenk, erinnert.

Danach berichteten Vorstand und Aufsichtsrat über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017. Die äußerst positiven Bilanzzahlen zeigten, dass die Genossenschaft weiterhin sehr gut für zukünftig anstehende Aufgaben gerüstet ist, heißt es in einer Mitteilung. Im gesamten Jahresdurchschnitt 2017 lag die Leerstandquote im modernisierten Bereich bei unter einem Prozent, was einer nahezu hundertprozentigen Wiedervermietungsquote nach Mieterwechsel entspricht.

Wohnraum in Lauingens Innenstadt

In stetiger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat hatte sich der Vorstand bereits im Jahr 2016 weitsichtig dazu entschlossen, weiteren Wohnraum im Stadtkern von Lauingen zu schaffen.

Hierfür wurde durch das Architekturbüro „Blatter & Burger“ ein Plan zum Umgestaltung des Zweiten Obergeschosses in der Geiselinastraße 20 erstellt. Dabei wurde das in den vergangenen Jahren ungenutzte und nicht ausgebaute Dachgeschoss in drei neue Wohneinheiten aufgeteilt. Dieser Plan wurde noch zum Ende des Jahres 2016 manifestiert. Mit dem Jahreswechsel 2017 begannen die Arbeiten zur Umgestaltung. Bewusst wurde wieder der Fokus bei der Auswahl der ausführenden Handwerker auf regionale Unternehmen gelegt. Die Neue Baugenossenschaft will dadurch ein deutliches Zeichen ihrer Verbundenheit zur Stadt und des Landkreises setzen und nachhaltig die Wirtschaft stärken.

Mit Stolz stellte die Genossenschaft fest, insgesamt sechs neu geschaffene Wohnungen im Stadtzentrum erstellt und vermietet zu haben sowie mit der kompletten Instandsetzung des ehemaligen „Grünen Baums“, einem Wahrzeichen der Lauinger Innenstadt, zu neuem Leben verholfen zu haben.

416 Lauinger wohnen in Gebäuden der NBG

Insgesamt bietet die NBG Lauingen in ihren 49 Häusern mit 235 Wohneinheiten 416 Lauingern eine bezahlbare Wohnung und Heimat.

Nach der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat folgte die Wahl zum Aufsichtsrat. Hier wurden Albert Kaiser sowie Alexander Renner im Amt bestätigt und Jürgen Schuster neu in das Gremium des Aufsichtsrates gewählt.

Abschließend erfolgte die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft. In diesem Jahr konnte die Genossenschaft Walter Burkhard für 40 Jahre und Anna Janczyk für 25 Jahre treue Zugehörigkeit ehren. (pm)

Kontakt: Die NBG Lauingen hat ihren Sitz in der Geiselinastraße 20. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 11 bis 12 Uhr und von 16 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 09072/2451. Weitere Infos: www.neue-baugenossenschaft.de

