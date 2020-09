12:15 Uhr

Wohnungssuche in Wertingen: Falscher Vermieter fordert Geld ein

Ein falscher Vermieter wollte in Wertingen einer Frau Geld abknöpfen. Das berichtet die Polizei.

Eine 44-Jährige sucht in Wertingen nach einer neuen Wohnung. Dann meldet sich ein vermeintlicher Vermieter - und will Geld im Voraus. Der Betrugsversuch scheitert an der Bank.

Eine 44-jährige Wertingerin stellte Ende August über ein Online-Kleinanzeigenportal eine Annonce für eine Wohnungssuche im Stadtgebiet Wertingen ein. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Vermieter mit einer Handynummer. Dieser wollte laut Polizei vorab zwei Monatsmieten als Kaution haben, bevor die Wohnung überhaupt besichtigt werden konnte.

Polizeibericht: Angeblicher Vermieter hatte sich als vertrauenswürdig ausgegeben

Die Abwicklung sollte dann über eine gefälschte Webseite des Online-Vermietungsmarktplatzes AirBnB abgewickelt werden. Die 44-Jährige wollte den geforderten Betrag überweisen, jedoch wurde der Überweisungsvorgang von der Bank rechtzeitig gestoppt, sodass es zu keinem Schaden kam. Der angebliche Vermieter hatte sich zuvor als vertrauenswürdig ausgegeben, indem er seinen angeblichen Personalausweis und Bilder der Wohnung schickte. Vermutlich dürften die benutzten Fotos ebenfalls für weitere Betrugsdelikte benutzt worden sein. Auch die angezeigte Handynummer ist auf eine nicht existente Person vergeben, heißt es im Bericht der Polizei weiter. (pol)

