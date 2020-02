12:10 Uhr

Womit die Polizei beim Dillinger Nachtumzug zu tun hatte

15.000 Besucher kamen am Freitag zum Dillinger Nachtumzug und feierten. Währenddessen war die Polizei mehrmals im Einsatz.

Während und nach dem Dillinger Nachtumzug war einiges los. Dabei geschah glücklicherweise nichts Schlimmeres. Auch laut Dillinger Polizei verlief der Nachtumzug sehr glimpflich. Allerdings stand eine Jugendliche massiv unter Drogen und Alkohol.

Eine Polizeistreife hatte die Jugendliche am Freitag um 23.50 Uhr in der Donaustraße aufgegriffen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 16-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Auch die Einnahme von Drogen bestätigte sich im weiteren Verlauf. Die 16-Jährige musste ärztlich behandelt werden.

Schon zuvor, noch während des Nachtumzuges, waren um 19.50 Uhr ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger am Kapuzinerplatz in einen Streit geraten. Beide gaben an, der jeweils andere hätte sie zuerst geschlagen. Sie schlugen sich gegenseitig und verletzten einander leicht. Die verständigten Polizeibeamten fanden bei einem der beiden zudem einen Schraubenzieher. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Später wurden um 20.50 Uhr beim Festzelt ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen. Aus welchen Gründen die Situation eskalierte, ist bislang unklar. Die Opfer erlitten eine Platzwunde am Kopf sowie eine Prellung der Wange. Beide mussten anschließend vom Rettungsdienst behandelt werden.

Im Vorbeigehen schlägt ein Mann einer Frau ins Gesicht

Eine böse Überraschung erlebte um 23 Uhr eine 22-Jährige: Als sie vom Karolinenweg in Richtung Festplatz lief, schlug ihr unvermittelt ein Unbekannter ins Gesicht. Die Frau wurde im Dillinger Krankenhaus behandelt.

Ein 18-Jähriger erleidet nach dem Nachtumzug einen Nasenbeinbruch

Auch das Streitgespräch zwischen einem 18-Jährigen und einem unbekannten Täter um 23.45 Uhr führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Nachdem der unbekannte Täter ihm zunächst mit der Faust auf die Nase schlug, attackierte er einen 19-jährigen Bekannten, der zu der Situation hinzukam. Während der 18-Jährige einen Nasenbeinbruch erlitt, zog sich der 19-Jährige eine Fraktur des Sprunggelenkes zu. Beide Männer wurden mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter 09071/560 mit der Polizeiinspektion Dillingen in Verbindung zu setzen.

Um 1.30 Uhr schlug dann ein 33-Jähriger einem 22-Jährigen im Festzelt mit der Hand ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei nach Angaben der Polizei eine Verletzung an der Oberlippe. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Tatort Dillinger Tankstelle: Frau attackiert Mann

Aus bislang unbekannten Gründen hat zudem gegen Mitternacht eine 25-Jährige einen 26-Jähringen attackiert. Bei dem Vorfall an einer Tankstelle in der Großen Allee in Dillingen ging der junge Mann zu Boden. Die verständigte Polizei stellte dann fest, dass die Frau über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Wie sich anschließend herausstellte, wurde der 26-Jährige nicht verletzt. 16-Jährige unter Drogeneinfluss Dillingen



Auf dem Festplatz wurde einem Unbekannten dann noch um 1.30 Uhr das Mobiltelefon aus der Bauchtasche gestohlen Das Mobiltelefon hat einen Wert in Höhe von circa 400 Euro. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem hatte zuvor ein 15-Jähriger in der Kapuzinerstraße in Dillingen an einem Bauzaun eine Nissenleuchte im Wert von 100 Euro beschädigt. Der Vorfall ereignete sich um 21.50 Uhr. Nun wird gegen ihn wegen Sachbeschädigung ermittelt. (pol)

