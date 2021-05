Reißnägel gezielt positioniert: Zeitungsfrau hat Platten in Wortelstetten

Auch wurden die Reißnägel gezielt bei ihrem Auto platziert. Die Polizei Dillingen sucht Zeugen.

Eine 39-jährige Zeitungsausträgerin ging am Donnerstagmorgen zwischen 2.30 Uhr 4.30 Uhr in Wortelstetten mit dem Fahrrad ihrer Tätigkeit nach. Plötzlich musste sie feststellen, dass beide Reifen ihre Rades platt waren: in den Laufflächen befanden sich mehrere Reißnägel.

An mehr als zehn Stellen im Ort

Als die Geschädigte später mit dem Auto ihre Tour fortsetzte, bemerkte sie, dass an mehr als zehn Stellen im Ort offensichtlich gezielt Reißnägel vor Zeitungsrohren und Briefkästen deponiert worden waren. Es handelt sich zumeist um Gehwege, insbesondere im Bereich der Schmiedgasse, Badgasse und St.-Georgs-Straße.

Die Polizei Wertingen ermittelt

Gegen den oder die unbekannten Täter wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (pol)

