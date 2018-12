vor 56 Min.

Wunderbare Weihnachten am Bona

„A most wonderful Christmas“ lautet das Motto beim Adventskonzert des Bona. Und die Hörer stimmen ein.

„A Most Wonderful Christmas“ – unter diesem Motto stand das Bona-Adventskonzert, das – entgegen üblicher Gepflogenheiten – in diesem Jahr in der wohligen Atmosphäre des Dillinger Stadtsaals stattfand. Das erlaubte den Ensembleleitern Alexandra Finck (Chorklasse „Primabona“), Filip Marius (Streichorchester „Bonarco“) und Rainer Hauf (Bona Big Band) von den sonst so üblichen musikalischen Programmen der geistlich orientierten Weihnachtsmusik abzuweichen und überwiegend weihnachtliche Unterhaltungsmusik aufs Programm zu setzen.

Mit erfrischenden Beiträgen traditioneller deutscher und amerikanischer Weihnachtslieder eröffnete die Chorgruppe der Jüngsten des „Bona“, die unter der Leitung von Alexandra Finck diszipliniert und schwungvoll ihr Debüt gab. Die unverfälschten und frischen Kinderstimmen begeisterten auf Anhieb, Anke Konrad (Klavier) und Elisa Kling (Querflöte) unterstützen „Primabona“ instrumental. Die Bona Big Band nahm mit zwei Bearbeitungen zu Weihnachtsliedern die freudige Stimmung auf und nahm ihr Publikum mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ und „Cinderella’s Dance“ auf eine musikalische Reise in die Welt märchenhafter Winterlandschaften mit. Einen kleinen Genusshappen aus dem „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach bot das Streicherensemble um Filip Marius und Sonja Lorenz (Querflöte) auf, das die Altistin Lisa Demmeler (Q11) in der Arie „Schlafe mein Liebster“ begleitete.

Musik aus „Der Nussknacker“ und „Schindlers Liste“

Mit der „Nussknacker-Suite“ und dem Thema aus dem Film „Schindlers Liste“ führte das gesamte Ensemble „Bonarco“ seinen erfreulich gut entwickelten Orchesterklang fort. Wenn sich jedoch Bläser und Streicher zu einem musikalischen Klangkörper addieren, entsteht das „Bona Symphonieorchester“, dessen Auftritt in diesem Jahr eine besondere Freude darstellt, da das Orchester hervorragende Fortschritte gemacht hat.

Die Programmpunkte dieses klangschönen Großensembles waren wiederum der weihnachtlichen Unterhaltungsmusik entliehen und verzauberten mit bekannten Hits wie „Sleigh Ride“, „O Holy Night“ und einem Potpourri amerikanischer Weihnachtshits. Mit dem abschließenden Weihnachtslied „Tochter Zion“ beschlossen die Musiker des St.-Bonaventura-Gymnasiums nach begeistertem Applaus und Standing Ovations ihr Adventskonzert in der Stimmung vorweihnachtlicher Freude. (pm)

